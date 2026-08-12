Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu - Son Dakika
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Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu

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Hadise, Altınoluk konserinde sergilediği sıra dışı sahne şovuyla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, performansının bir bölümünde kendisini sahne basamaklarına bırakarak yerde dans etti.

Hadise, yaz turnesi kapsamında Altınoluk’ta sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde binlerce müzikseveri coşturan ünlü şarkıcı, enerjisi ve dans şovlarıyla geceye damga vurdu.

Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu

SAHNEYE KENDINI BIRAKTI

Konser sırasında sevilen şarkılarından Ara Beni’yi seslendiren Hadise, performansının bir bölümünde sahne basamaklarına uzandı. Ünlü şarkıcı, dansçılarıyla birlikte gerçekleştirdiği koreografi sırasında yerde dans etti.

Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu

Hadise’nin dikkat çeken dans performansı, konser alanındaki seyircilerin ilgisini çekti. Şarkıcının sahnedeki enerjisi gece boyunca hız kesmedi.

Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu

Yoğun ilgi gören konserde, 3 bin 500’ü aşkın müziksever Hadise’nin şarkılarına hep birlikte eşlik etti.Özellikle Ara Beni performansında ortaya çıkan kalabalık koro, konserin dikkat çeken anlarından biri oldu.

Hadise, Altınoluk sahnesinde sergilediği dansları ve sahne şovlarıyla izleyenlere hareketli bir gece yaşattı.

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Son Dakika Magazin Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Direk Dansi sana daha iyi gider. 0 0 Yanıtla
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Bunun konserleri neden iptal edilmiyor suavi düşmanları 0 0 Yanıtla
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