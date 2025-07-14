Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü - Son Dakika
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Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü

Hadise\'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü
14.07.2025 12:58
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Hadise, Harbiye konserlerinde enerjik performansı ve cesur danslarıyla dikkat çekti. Attila Atasoy'un "Türkiye'de şov ve dansta tek geçerim" diyerek Hadise'yi övmesi, Nükhet Duru'nun tepkisini çekti. Duru'nun "Gözlerine perde mi indi?" yorumuna Atasoy'dan "Senin tuhaf göbek-kalça danslarına mı razı olalım?" yanıtı geldi.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Hadise, 10 ve 11 Temmuz akşamlarında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Şarkıları, enerjisi ve sahne şovlarıyla binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, sahne performansının bir bölümünde sergilediği cesur dans koreografisiyle gündeme oturdu.

Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü

Koreografi ve sahne şovlarının yoğun olduğu konserin ardından sosyal medya ikiye bölündü. Hadise'nin dans figürleri kimileri tarafından alkışlanırken, bazı kesimler bu gösteriyi fazlasıyla iddialı buldu. Özellikle konserin ardından sanat dünyasından gelen yorumlar, tartışmayı bir adım öteye taşıdı.

Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü

Hadise'nin performansını izlemeye giden deneyimli sanatçı Attila Atasoy, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda pop yıldızına övgü yağdırdı. Atasoy, Hadise'nin sahne şovunu değerlendirirken şu ifadeleri kullandı, "Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye'de şov ve dansta tek geçerim."

Ancak bu yorum sanatçı Nükhet Duru'nun tepkisini çekti. Duru, Atasoy'un paylaşımının altına dikkat çeken bir yorumda bulunarak, "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" ifadesini kullandı.

Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü

Bu çıkış sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Atasoy ise Duru'ya yanıt vermekte gecikmedi. Hadise'nin küçük yaşlardan itibaren sahneyle iç içe olduğunu ve Belçika'da dans eğitimi aldığını hatırlatan Atasoy, görüşünü şu sözlerle savundu, "Türk sahnelerinde gördüğüm en iyi danslı şovları Hadise ve Edis yapıyor."

Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü

Ayrıca, Duru'nun yorumuna doğrudan yanıt vererek, "Nükhetçiğim bir âlemsin. Senin tuhaf göbek-kalça danslarına mı razı olalım yani?" diyerek sert bir çıkış yaptı.

3-sayfa, Magazin, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin cesur dansı iki ünlü ismi birbirine düşürdü - Son Dakika

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