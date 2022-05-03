Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler - Son Dakika
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Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler

03.05.2022 16:21

Yaz aylarında düğün yapmayı planlayan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, 30 Nisan'da nikah masasına oturdu. Çiftin iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için nikahı erkenden yaptıkları öne sürüldü.

Bir süredir birlikte olduğu Mehmet Dinçerler'den şubat ayında evlilik teklifi alan Hadise, 15 Mart'ta evinde sınırlı sayıda davetli ile nişanlandı. Evliliğe ilk adımı attıkları gün konuklardan görüntü almamaları için ricada bulunan çift, nikah törenini de aile arasında sade bir törenle yaptı.

İKİ BAYRAM ARASI UĞURSUZLUK OLMASIN DİYE ERKEN NİKAH KIYDILAR

Çırağan Sarayı'nda birbirlerine 'evet' diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulundu. Geçtiğimiz haftalarda da imam nikahı kıydıran ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nikahı erkenden sessiz sedasız yapmalarının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre, çift iki bayram arası uğursuzluk olduğuna inandıkları için nikah törenlerini de erken bir tarihe aldı. İkilinin düğün yapıp yapmayacakları ise henüz bilinmiyor.

HADİSE: EŞİM BANA KRALİÇE GİBİ BAKIYOR

Dün akşam Kıbrıs'ta konser veren Hadise, evliliğiyle ilgili de ilk kez konuştu. Çok mutlu olduğunu belirten Hadise, Prenses şarkısını okuduktan sonra "Bu şarkıyı yıllardır söylüyordum ama ilk defa evlendikten sonra söylüyorum. Şarkımda prensesler gibiydim baba evinde diye ama eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için. Beni bu kadar güzel sevdiği ve hep yanımda olduğu için" dedi. Çiftin nikah törenine ait fotoğrafları ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikahıyla ilgili dikkat çeken bayram detayı! Uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikahıyla ilgili dikkat çeken bayram detayı! Uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikahıyla ilgili dikkat çeken bayram detayı! Uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler
Evlendikten sonra Hadise ilk kez konuştu: Eşim bana kraliçeler gibi bakıyor Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
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Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama Hadise'den Evlilik Sonrası İlk Açıklama Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı

Mehmet Dinçerler, Evlilik, Bayram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti uğursuzluk olmasın diye erkenden evlenmişler - Son Dakika


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