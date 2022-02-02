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Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok! - Son Dakika

Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!

02.02.2022 09:25

Aile şirketine ait borçları gündemde olan Mehmet Dinçerler, yazılı bir açıklama yaptı. Kendisine ait borçları zamanında ödediğini söyleyen Hadise'nin sevgilisi Dinçerler, "Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptım. Kimsenin borcu kimseye bağlamaz" dedi.

Uzun bir süredir Hadise ile aşk yaşayan iş insanı Mehmet Dinçler, sevgilisine 3 milyon TL'lik yüzükle evlilik teklifi etti. Düğün hazırlıklarına başladıkları konuşulan çiftten Dinçerler, aile şirketine ait borçlardan dolayı davalık oldu. Hatta Dinçerler'in sevgilisine aldığı yüzüğü hatırlatan alacaklı avukatı, "Yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR TİCARİ YÜKÜMLÜLÜĞÜM YOKKEN KEFİL OLDUM"

Hakkında çıkan haberlerden sonra Instagram hesabını kapatan Mehmet Dinçerler, Twitter hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Ünlü iş adamı üzerine ait borçları ödediğini söylediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu zorlu süreçte bir kısım banka borçlarına ailesine ve soyadına karşı kendisini sorumlu hisseden her evlat gibi hiçbir ticari yükümlülüğüm olmamasına rağmen maalesef kefil olmuştum. Bu sebeple borçların yapılandırılması için restoranın konkordato talebinde bulunması ile birlikte bir kısım kefaletlerimiz sebebiyle yatırımcılarımızı ve çalışanlarımızı koruma altına almak amacıyla şirketimizi de 2019 yılında konkordato sürecine girmek zorunda kalmıştır."

"BİR TANE DAHİ TAKİBE ALINAN BORCUM YOK"

"Ben şahsım ve şirketim olarak onaylanan bütün ödeme takvimine uymuş olup, bir tane dahi takibe alınmış borcum bulunmamaktadır. Ayrıca 2021 senesinde şirketimin ve şahsımın kefaleti bulunan borçların (şahsım ve şirketimin borcu olmamasına rağmen) neredeyse hepsini kapattık. Haberlere konu olan ödenmeyen borçlarla veya şirketle aile bağlantıları dışında hiçbir zaman ortaklığım olmamıştır."

"ÜSTÜME DÜŞENİ YAPTIM, GELİNEN SÜREÇ ÜZÜCÜ"

"Ben bugüne kadar evlat olarak üstüme düşeni yaptığıma inanıyorum ve bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağım; yalnız şirketler tamamen tüzel kişiliktir ve kimsenin borcu kimseye bağlanmaz. Bugün gelinen süreç tabii ki üzücüdür. Bu üzücü olay üzerinden magazin üretmek ve haksız itibar suikastı yapmak eminim hiçbir ahlaka yakışmaz."

Borçlarından dolayı gündemden düşmeyen Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Borcum yok

AYRILIK İDDİASINA CEVAP VERMEDİ

Öte yandan son günlerde zor bir süreçten geçen Dinçerler'in Hadise ile yollarını ayırdığı ileri sürüldü. Borçlarıyla ilgili uzun bir açıklama yapan iş insanı, ayrılık haberlerine sessiz kaldı.

Borçlarından dolayı gündemden düşmeyen Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler sessizliğini bozdu: Borcum yok
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Son Dakika Magazin Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok! - Son Dakika
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