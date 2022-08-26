Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor

Tutuklanan Gülşen için tek yürek olan ünlü isimler, adalet çağrısı yaptı

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlilik teklifi etti. Teklifin ardından aile arasında isteme ve nişan töreni yapan çift, bu hafta nikah masasına oturuyor. Düğün için gün sayan güzel oyuncu, dün yakın çevresiyle kına gecesi yaptı.

KINA YAKILIRKEN AĞLADI

Ünlü isimlerin katıldığı kına gecesinde duygusal anlar yaşadı. Başına kırmızı duvak örten ve ellerine kına yaktıran Demet Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu, kına gecesinden kareleri de 15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Özdemir'in kısa sürede 1 milyon beğeni alan paylaşımına İpek Tuzcuoğlu, Seda Sayan, Fatma Toptaş ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerde yorum gecikmedi.

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPTI

Şarkıcı Oğuzhan Koç da önceki akşam arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmıştı. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Tolga Akış gibi isimlerin katıldığı partide herkes Demet Özdemir maskesi takarak dans etmişti.

DÜĞÜNLERİ ERTELENDİ

Bugün İstanbul'daki lüks bir otelde nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, kötü hava şartlarından dolayı düğünü erteledi. Çift, pazar günü görkemli bir törenle dünyaevine girecek.