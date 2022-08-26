Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor - Son Dakika
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Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor

26.08.2022 09:23

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmadan önce yaptığı kına gecesinde başına kırmızı duvak örten ve eline yıka yaktıran güzel oyuncu Demet Özdemir gözyaşlarına boğuldu.

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta Demet Özdemir'e evlilik teklifi etti. Teklifin ardından aile arasında isteme ve nişan töreni yapan çift, bu hafta nikah masasına oturuyor. Düğün için gün sayan güzel oyuncu, dün yakın çevresiyle kına gecesi yaptı.

KINA YAKILIRKEN AĞLADI

Ünlü isimlerin katıldığı kına gecesinde duygusal anlar yaşadı. Başına kırmızı duvak örten ve ellerine kına yaktıran Demet Özdemir, gözyaşlarına hakim olamadı. Oyuncu, kına gecesinden kareleri de 15,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Özdemir'in kısa sürede 1 milyon beğeni alan paylaşımına İpek Tuzcuoğlu, Seda Sayan, Fatma Toptaş ve Selin Ciğerci gibi ünlü isimlerde yorum gecikmedi.

Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu

BEKARLIĞA VEDA PARTİSİ YAPTI

Şarkıcı Oğuzhan Koç da önceki akşam arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi yapmıştı. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak ve Tolga Akış gibi isimlerin katıldığı partide herkes Demet Özdemir maskesi takarak dans etmişti.

Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu

DÜĞÜNLERİ ERTELENDİ

Bugün İstanbul'daki lüks bir otelde nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, kötü hava şartlarından dolayı düğünü erteledi. Çift, pazar günü görkemli bir törenle dünyaevine girecek.

Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu
Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu
Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu
Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu
Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu
Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu
Oğuzhan Koç'la evlenecek olan Demet Özdemir, kına gecesinde gözyaşlarına boğuldu
Evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü ertelendi! Oğuzhan Koç, bekarlığa veda partisinde arkadaşlarıyla beraber Demet Özdemir'in maskesini takarak poz verdi
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Evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü ertelendi! Evlilik kararı alan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğünü ertelendi! Demet Özdemir Kına Gecesinde Gözyaşlarını Tutamadı! İşte İlk Fotoğraflar Demet Özdemir Kına Gecesinde Gözyaşlarını Tutamadı! İşte İlk Fotoğraflar

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Son Dakika Magazin Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor - Son Dakika
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