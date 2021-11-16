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Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu - Son Dakika

Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu

16.11.2021 20:12

Burak Özçivit hakkında, Kuruluş Osman'ın set çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapsi talebiyle dava açıldı. Basına yansıyan haberlerden sonra Özçivit'in avukatından açıklama geldi. Açıklamada, "Kurgu iddialar sonucu astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde Kuruluş Osman dizisinin çekimleri sırasında 4 set çalışanına küfür ve hakaret içeren sözler söylediği iddia edilen oyuncu Burak Özçivit hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

TANIKLAR DOĞRULADI

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beykoz Riva'da çekimleri yapılan Kuruluş Osman dizisinde müştekiler M.B.K, O.Ş. ve A.Ö'nün kamera asistanı, diğer müşteki T.A'nın ise görüntü yönetmeni olarak görev yaptığı anlatıldı. İddianamede, Burak Özçivit'in dizinin başrol oyuncusu olduğu, olay günü Özçivit'in bulunduğu çadırdan çıkarak müştekilere yönelik küfür ve hakaret içeren sözler söylediği belirtildi. Müşteki tarafın sunduğu tanıkların alınan beyanlarında bu olayı doğruladıkları kaydedildi.

UZLAŞILAMADI

Burak Özçivit'in üzerine atılı suçu işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun vurgulandığı iddianamede, dosyanın suçun uzlaştırma kapsamında olması sebebiyle uzlaştırmacıya gönderildiği ancak uzlaştırmacı raporuna göre uzlaşma önerisinin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

4 YIL 1 AY HAPİS TALEBİ

İddianamede, Burak Özçivit'in "zincirleme şekilde alenen hakaret" suçundan 3 aydan 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Oyuncu Özçivit'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

ÖZÇİVİT CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA

Çıkan haberlerin ardından Özçivit'in avukatı Serkan Toper, yazılı açıklama yaptı:

"Müvekkilim Burak Özçivit hakkında bugün yazılı ve dijital basın mecralarında çıkan haberlerin müvekkil hakkında haksız intiba oluşturma çabalarına mahal vermemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına işbu basın açıklamasının yapılması zarureti hasıl olmuştur. Söz konusu haberlerde müşteki sıfatı ile bulunan kişiler Anayasal şikayet hakkını kötüye kullanmışlardır.

"DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI"

Şikayet hakkının kötüye kullanılması; suçsuzluğunu bilerek haksız davranışlarla kişiyi küçük düşürmek ve haksız menfaat teminine yönelik eylemlerdir. Bir hakkın kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz. Şikayet hakkı kötüye kullanılmıştır ve müvekkile karşı haksız davranış halini alarak dürüstlük kurallarına da aykırı bir eyleme dönüşmüştür.

"ASTRONOMİK RAKAMLAR TALEP EDİLDİ"

Adli makamlara intikal ettirilmiş kurgu iddialar sonucu müvekkilden astronomik meblağlar talep edilmiş ve bu talepler karşılanmayınca basına servis edilen gerçek dışı beyanlarla müvekkilin kamuoyu nezdindeki itibarına saldırı düzenlenmiştir.

Yargılama sonucu gerçeklerin ortaya çıkacağına, fırsatçılığa ve mesnetsiz iddialara karşı hak ve hakikatin galip geleceğine olan inancımız tamdır. Gerçekler güneş gibidir. Zamanı gelince muhakkak ortaya çıkar. Haksız ve fahiş talepler için ortaya konan bu kurguların Türk Yargısının şaşmaz adaletinden döneceğine olan yüksek inancımızla kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu
Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hakaret suçundan hakkında 4 yıl hapis cezası istenen Burak Özçivit cephesinden ilk açıklama: İddialar kurgu - Son Dakika
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