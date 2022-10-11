Hakkı Bulut'un sözleri Müslüm Gürses hayranlarını kızdırdı: Arabeskin kralı benim - Son Dakika
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Hakkı Bulut'un sözleri Müslüm Gürses hayranlarını kızdırdı: Arabeskin kralı benim

11.10.2022 10:33

Ünlü arabesk sanatçısı Hakkı Bulut'un, "Arabeskin kralı da benim, babası da" sözlerine İzmir'de yaşayan Müslüm Gürses hayranları tepki gösterdi. Mehmet Kara, Hakkı Bulut'un sözlerinin kendilerini çok kırdığını belirterek, "Müslüm Baba dışında hiçbir sanatçıya konserlerinde 'baba' denilmedi. 'Ben kralım, ben babayım' demekle ne baba olunur ne de kral" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü bir müzik platformu Türkiye'de arabesk kategorisinde 'Z Kuşağı' olarak adlandırılan gençlerin en çok Müslüm Gürses dinlediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına röportaj veren ünlü arabesk şarkıcısı, yazarı ve yapımcı Hakkı Bulut ise "Arabeskin kralı da benim, babası da. Eğer arabeski sahiplenmek gerekiyorsa arabesk benim" açıklamasını yapmıştı.

Hakkı Bulut'un 'Arabeskin kralı da benim, babası da' sözleri Müslümcüleri kızdırdı

'MÜSLÜMCÜLER'DEN HAKKI BULUT'A TEPKİ

Hakkı Bulut'un bu sözleri sosyal medyada özellikle arabesk dinleyenler tarafından çok konuşulurken İzmir'de yaşayan Müslüm Gürses hayranı 'Müslümcüler'in de tepkisini topladı. Bornova'da bulunan ve Müslüm Baba Arşiv Evinde toplanan Müslümcülerden Mehmet Kara, Celal Demir, Barış Balcı, Hüseyin Göztepe ve Burak Karakaya, Hakkı Bulut'a tepki gösterdi.

"MÜSLÜM BABA GİTTİ, ARABESK BİTTİ"

Radikal Müslümcü olarak tanınan ve Muhterem Nur'un manevi evlatlarından biri olan Mehmet Kara, arabeskin 1971'de başladığını ve 2013'te bittiğini söyledi. "Hakkı Bulut abimiz yine bir röportajında Ferdi Baba'yı, Orhan Baba'yı ve Müslüm Baba'yı hiçe sayarak 'Baba da benim, kral da' dedi. Bunu herkes duydu. Hakkı Bulut bir röportajında da 'Ben arabeskte varken Müslüm Gürses, Orhan Gencebay ve Ferdi Tayfur yoktu' diyor, yalan. Kendisi 1968 yılında plak çıkartı; ama rekoru yok. Müslüm Baba ise 1965 yılında çocukken müziğe başlamıştır. Müslüm Baba daha arabesk yokken 'Sevda Yüklü Kervanlar' albümüyle ilk rekorunu kırdı. Hakkı Bulut 'Ben varken hiçbiri yoktu' derse yanlış olur; çünkü kendisi varken Müslüm Baba zaten 4 tane plak çıkarmıştı. Müslümcüler olarak Hakkı Bulut'tan bunu düzeltmesini istiyoruz. Bugün bir radyo açsak, Hakkı Bulut'un 6 tane parçasından fazla parçası çalmaz. Hakkı Bulut bu sözlerle bizim gönlümüzü öyle bir kırdı ki... Ferdicilerin de, Orhancıların da gönlünü kırdı. Müslümcüleri zaten katletti."

Hakkı Bulut'un 'Arabeskin kralı da benim, babası da' sözleri Müslümcüleri kızdırdı

"MÜSLÜM BABA DIŞINDA HİÇBİR SANATÇIYA 'BABA' DENİLMEDİ"

Mehmet Kara, "Hakkı Bulut'a diyeceğim bir tane cümle vardır; yapma böyle abim; çünkü sana hiçbir konserde 'baba' denilmedi. Zaten konserlerini toplasan kaç tane var? O da belli değil; ama bugün Müslüm Gürses dendiği zaman konserlerinde 'baba' denilen tek sanatçı o'dur. Müslüm Baba dışında hiçbir sanatçıya konserlerinde 'baba' denilmedi. 'Ben kralım, ben babayım' demekle ne baba olunur, ne de kral. Müslüm Gürses, kendisinden 10 yaş küçük birine bile 'baba' diyen bir insandı. Hiçbir insana saygısızlık etmeyen bir insandı. Müslüm Gürses vefatından neredeyse 10 yıl geçmesine rağmen hala listelerde 1 numaraysa; ey Hakkı Bulut neden böyle yapıyorsun? Sen hiçbir zaman ne arabeskin babası olabilirsin ne kralı olabilirsin. Çünkü bu zihniyet yanlış. Demek ki sen 'Kıskanıyorum' parçasını Müslüm Baba için söylemişsin" diye konuştu.

Hakkı Bulut'un 'Arabeskin kralı da benim, babası da' sözleri Müslümcüleri kızdırdı
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Müslüm Gürses hayranlarından Hakkı Bulut'a 'Baba' tepkisi Müslüm Gürses hayranlarından Hakkı Bulut'a 'Baba' tepkisi
Kaynak: İHA

Müslüm Gürses, Hakkı Bulut, İzmir, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hakkı Bulut'un sözleri Müslüm Gürses hayranlarını kızdırdı: Arabeskin kralı benim - Son Dakika

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