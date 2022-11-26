Ceyda Sabancı Dinçer'in İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullanmasına tepki yağdı - Son Dakika
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Ceyda Sabancı Dinçer'in İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullanmasına tepki yağdı

26.11.2022 10:26

Sosyal medya hesabının açıklama kısmına 'İstanbul' yazmak yerine Yunan ve Rumların tercih ettiği 'Constantinople' yazan Haluk Dinçer ve Suzan Sabancı Dinçer'in kızları Ceyda Sabancı Dinçer, tepkilerin odağı haline geldi.

İş dünyasının önemli isimlerinden Haluk Dinçer ve Suzan Sabancı Dinçer çiftinin Amerika'da yaşayan 25 yaşındaki kızları Ceyda Sabancı Dinçer, sosyal medya hesabına konumlarını işaretlerken yaptığıyla adından söz ettirdi.

İSTANBUL YERİNE CONSTANTİNOPLE YAZDI

Harvard Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Morgan Stanley'de çalışan Ceyda Sabancı Dinçer, Instagram hesabının açıklama kısmına yaşadığı yerleri ekledi. Dinçer, İstanbul yazmak yerine Constantinople ifadesini kullandı. Genç ismin, Yunan ve Rumların kendilerine ait olduğu iddiasını vurgulamak için Constantinopolis dediği İstanbul için aynı ifadeyi kullanması sosyal medyada tepki çekti.

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Son Dakika Magazin Ceyda Sabancı Dinçer'in İstanbul yerine Constantinople ifadesini kullanmasına tepki yağdı - Son Dakika


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