Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı ve ilk bebeğini bekliyor

2022 yılında meslektaşı Berk Oktay ile nikah masasına oturan oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. Kuruluş Osman dizisinde rol alan oyuncu, hamileliğinden dolayı kadrodan ayrıldı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolünü oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy, son sahnesini çekti. Mayıs sonu, haziran başı gibi kızını kucağına alacak olan güzel oyuncu 156. bölümde diziden ayrılıyor. Bir kız bebeği bekleyen oyuncu, mayıs sonu ya da haziran ayı başında anne olarak setlere de ara verecek. Atiksoy, geçtiğimiz günlerde hem doğum gününü kutlayan hem de bebeği için merhaba partisi vermişti.
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Kurtlar Vadisi dizisinde 'Süleyman Çakır' karakterine hayat veren Oktay Kaynarca, karakterin ölüm yıldönümünde anma etkinliği yaparak paylaşım yaptı. Süleyman Çakır karakteri, dizide en çok ilgi çeken ve sevilen karakterlerden biriydi. Her yıl 8 Nisan'da yas tutan hayranları, Kaynarca'nın videolu mesajıyla karakteri anmaya devam ediyor.
Kış sezonunda yoğun bir konser programı olan Gülben Ergen, Ramazan ayında ailesine vakit ayırdı. İstanbul'daki evinde üç oğlu ve annesiyle zaman geçiren Ergen, stüdyoya girerek yeni şarkılar kaydetti. Yaz başında dinleyicileriyle bu yeni şarkıları buluşturacağını duyuran Ergen, fotoğraf sanatçısı Ahmet Yürekli imzalı siyah beyaz fotoğraflarını paylaştı. Köpeği Gonca ile yer aldığı bu fotoğraflar büyük beğeni topladı. Yaz sezonu için hazırlıklara başlayan Ergen, hayranlarına sürprizlere hazırlıklı olmalarını söyledi.
Kuruluş Osman dizisinin önemli karakterlerinden Malhun Hatun'u canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy, oyunculuğa bir süre ara vermek için kızını kucağına alacak.
Avrupa Yakası dizisinin yazarı Gülse Birsel, dizinin geri döneceği iddialarını yalanladı. Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haberlerin uydurma olduğunu ve karakterlerin boşanıp çocukları olduğu gibi detayları da uydurulduğunu belirtti. Birsel, hayal kırıklığı yaşatan herkese özür diledi.
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Isabella Duygulu ile birlikte romantik bir atmosferde mumların önünde poz veren çiftin aşk dolu bakışları, onları izleyenleri adeta büyüledi. Çift, birbirlerine olan sevgilerini ve uyumlarını bir kez daha kanıtladı. Gece, çiftin birlikte üfledikleri pastanın mumlarının ardından dilek tutmasıyla başladı. Bir kız bebek isteyen Duygulu'nun dileği oldukça özel ve duygusal oldu. İki erkek evladı olan Tayfun Duygulu, 'Hayatımıza bir prenses iyi olur' dedi.
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Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, sevenleri tarafından yıllar geçmesine rağmen dizideki ölüm yıldönümünde anılmaya devam ediyor. Karakterinin 20. ölüm yıldönümünü unutmayan Kaynarca ise geleneği bozmayarak taziye mesajı yayınladı.
Survivor 2024 All Star'da Mavi Takım Poyraz'ın gidişinden sonra bir türlü kendine gelemedi. Oyuna Kırmızı takım hızlı başlayarak farkı açtı. Oyun sonu 12-6'lık skorla dokunulmazlığın sahibi Kırmızı takım oldu. Ödül olarak takım hamburger ve patates kızartması ve tatlı yedi. Aynı zamanda Kırmızı takım Madrid'e giderek 9 Nisan Salı günü Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak şampiyonlar ligi çeyrek final eşleşmesi Real Madrid - Manchester City maçını canlı izleyecek. Mavi takımda adı en fazla çıkarak ikinci eleme adayı olan yarışmacı Hakan Hatipoğlu oldu. Mavi takımdan Damla Can Merve karşısında kaybedince sinirlerine hakim olamadı. Atışları beceremediğini söyleyen ve sinirlenerek matarasını fırlatan Damla'nın hedefinde ise Acun Medya vardı. Damla Can oyunu kaybedince 'Bir tane daha büyük ödül finaline bunu koyun' diyerek isyan etti ve 'Kaybetmemizi isterseniz koyun' ifadesini kullandı.
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