Kaan Yıldırım ile kısa süreli ilişkisini noktalayan başarılı oyuncu Hande Erçel, sosyetede çapkınlıklarıyla gündemden düşmeyen Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. İlk kez Ocak ayında görüntülenen çift ilişkilerini artık gözler önünde yaşıyor. Ünlü çift son olarak el ele bir düğüne katıldı.
2. Sayfa'da yer alan habere göre, Hakan Sabancı gittiği düğünde sevgilisi Hande Erçel'i ailesiyle tanıştırdı. Magazin dünyasının uslanmaz çapkını olarak nam salan Sabancı'nın bu adımı sosyal medyada çok konuşulmaya başlandı.
Öte yandan yayınlanan görüntülerde Kenan Doğulu'nun sahne aldığı düğünde Arzu Sabancı müstakbel geliniyle karşılıklı dans etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Magazin › Hande Erçel, Hakan Sabancı'nın ailesiyle tanıştı - Son Dakika