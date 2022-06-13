Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok - Son Dakika
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Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok

13.06.2022 23:12

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, gelen sorular üzerine "Hayatımda kimse yok, şu an işimle yoğunum ve çok da mutluyum, Kaan her zaman arkadaşımdı arkadaşım kalacak" sözleriyle ayrılığı doğruladı.

Kerem Bürsin ayrılığının ardından Halka dizisindeki rol arkadaşı Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, ilişkisini noktaladı. Erçel, biten ilişkisi hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Muhabirlerin Kaan Yıldırım ile birlikte olup olmadıkları yönünde yöneltilen sorulara samimiyetle yanıt veren Erçel, "Hayatımda kimse yok, şu an işimle yoğunum ve çok da mutluyum, Kaan her zaman arkadaşımdı arkadaşım kalacak" diye konuştu.

KAAN YILDIRIM, BODRUM'DA BAŞKA BİR GÜZELLE EĞLENDİ

Kaan Yıldırım ise geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki bir mekanda başka bir güzelle görüntülendi. Meraklı vatandaşlar tarafından görüntülenen ikilinin gece boyunca samimi halleri dikkat çekti. Aynı mekanda Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz'ın da eğlendiği görüldü.

Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den ilk sözler: İşimle yoğunum ve çok da mutluyum
Kaan Yıldırım'dan ayrılan Hande Erçel'den ilk sözler: İşimle yoğunum ve çok da mutluyum
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Son Dakika Magazin Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok - Son Dakika


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