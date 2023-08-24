Hande Erçel ve Burak Deniz'in başrolünde yer aldığı Bambaşka Biri dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

2016-2017 yılları arasında yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ile Burak Deniz, seneler sonra bir araya geldi. İkili, FOX TV ekranlarında yayınlanacak Bambaşka Biri dizisinde rol alacak. Savcı Leyla ve gazeteci Kenan'ın hikayesinin anlatılacağı diziden ilk fragman da geldi.

LEYLA VE KENAN'I HİKAYESİ ANLATILACAK

Bambaşka Biri dizisinde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yanı sıra Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Uğur Uzunel, Polen Emre, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Berrin Arısoy ile Muttalip Müjdeci gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Dizinin merakla beklenen ilk fragmanı da izleyiciyle buluştu. Instagram hesabından partneri Burak Deniz'le videosunu yayınlayan Hande Erçel "Yeni gelmedik, geri geldik" ifadelerini kullandı. Fragmanda "Tek bir dans. Sonra iki yabancıyız" diyen Kenan, Leyla'yı dans kaldırıyor. Yollarını kesişen Leyla ve Kenan'ın öpüşme sahnesi de izleyicileri heyecanlandırdı. Dizi ilk bölümünde 11 Eylül'de yayınlanacak.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.