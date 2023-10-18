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Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet ''Hamas katil'' dedi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet ''Hamas katil'' dedi! Tepkiler çığ gibi

Son Güncelleme: 18.10.2023 14:49

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan ünlü şarkıcı Linet Mor Menashe, ölen İsraillilerin fotoğraflarını yayınlayıp ''Hamas katildir'' sözlerini alıntıladı. Linet'in İsrail'in hastaneye saldırıp yüzlerce Filistinliyi katletmesiyle ilgili tek bir şey söylememesi dikkatlerden kaçmadı. Ünlü şarkıcının paylaşımı birçok kişinin tepkisini çekti.

İsrail asıllı Türk vatandaşı olan şarkıcı Linet, sosyal medya hesabından "Hamas katildir" paylaşımını yaptı. Ünlü şarkıcının İsrail'in kanlı hastane saldırısından bahsetmemesi tepki çekti. Ünlü yapımcı Erol Köse Linet'i "Bu toplara hiç girme diyerek uyardı. Ünlü şarkıcının fotoğraflarını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı.

BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetini artırırken, İsrail'in dün gece Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti. Katliamın ardından tüm dünya ayaklanırken birçok kişi katil İsrail'e tepki gösterdi.

Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet 'Hamas katil' dedi! Erol Köse'nin uyarısı sert oldu

"HAMAS KATİL" PAYLAŞIMI YAPTI

İsrail asıllı Türk vatandaşı şarkıcı Linet, saldırılar ilk başladığı tarihten itibaren profilini karartmıştı. Ancak Linet dün Instagram hesabından dikkat çeke bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı "Hamas Filistinlilerin kuzeyden geçmesine izin vermiyor", "Hamas katildir" paylaşımlarını alıntıladı. Ölen İsraillilere ait fotoğrafları yayınlayan Linet, dün 500'den fazla insanın öldüğü hastane saldırılarıyla ilgili tek bir paylaşım yapmadı.

Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet 'Hamas katil' dedi! Erol Köse'nin uyarısı sert oldu

EROL KÖSE'DEN SERT UYARI

Ünlü şarkıcının İsrail yönetimi yanlısı paylaşımı birçok kişinin tepkisini çekti. Paylaşımı gören sosyal medya kullanıcıları, Linet'in ülkeden gitmesi gerektiğini söyleyerek şarkıcıya tepki gösterdi. Ünlü yapımcı Erol Köse ise "Bu ülkede servet edindiysen, bak binlerce linç mesajı geliyor senin adına. Bence bu topa hiç girme dostum" sözleriyle Linet'i uyardı. Öte yandan Linet'in paylaşımlarını yorumlara kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet 'Hamas katil' dedi! Erol Köse'nin uyarısı sert oldu
Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet 'Hamas katil' dedi! Erol Köse'nin uyarısı sert oldu
Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet 'Hamas katil' dedi! Erol Köse'nin uyarısı sert oldu
Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet 'Hamas katil' dedi! Erol Köse'nin uyarısı sert oldu

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Son Dakika Magazin Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet ''Hamas katil'' dedi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastane katliamına ses çıkarmayan İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet ''Hamas katil'' dedi! Tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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