Hayal Köseoğlu, yeme bozuklukları hakkında konuştu - Son Dakika
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Hayal Köseoğlu, yeme bozuklukları hakkında konuştu

15.06.2023 11:56

Mucize Doktor ve Mahkum dizilerindeki rolleriyle tanınan Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yeme bozuklukları hakkında konuştu. Kendi tasarladığı elbisesiyle bir etkinliğe katılan Köseoğlu, üzerinde 'eating disorders are not cool' yazan elbisesiyle yeme bozukluklarına dikkat çekti. Ayrıca, beden dismorfik bozukluğu ve blumiayla mücadele ettiğini de açıkladı.

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Mahkum dizisindeki Sasha rolüyle adından söz ettiren Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından "Yeme bozuklukları havalı değildir" yazdığı elbisesiyle verdiği pozları paylaşarak yaşadığı rahatsızlıklardan bahsetti.

KENDİ TASARLADIĞI KIYAFETİ GİYDİ

Bir etkinliğe kendisinin tasarladığı kıyafetle katıldığını söyleyen Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Dün ilk defa her parçasını kendi oluşturduğum, kendi boyadığım, kendi yarattığım bir şeyle çok çok güzel gözükme amacının dışında bir istek ve kendimi ifade etme coşkusuyla katıldım geceye. Evet, belki kesinlikle en şık, en stil sahibi ben değildim ama kendimi çok iyi hissettim. İfade edebilmek önemli ama ifade yöntemi oturana hatta kusursuzlaşana kadar hata yapma, en iyisi olmama, becerememe özgürlüğünü kendine vermek de çok önemli. İnsan böyle gelişiyor ve hayal ederken kendini hata yapma kaygısından uzakken serbest bırakabiliyor. Üzerimde akrilik boyayla 'eating disorders are not cool' yazıyor. (yeme bozuklukları havalı değildir) Çünkü ne kadar inkar etsek de 'bugün hiçbir şey yemedim ya' demenin sapkın bir karizması olan bir dünyada yaşıyoruz.

Hayal Köseğlu, yaşadığı hastalıkları itiraf etti: Dismorfik ve blumiayla mücadele ettim

"DISMORFİK BOZUKLUĞU VE BLUMIAYLA MÜCADELE ETTİM"

Kendim uzun süre beden dismorfik bozukluğu ve kısa süre blumiayla mücadele etmiş bir insan olarak bunu üzerimde taşımak benim için kıymetliydi ve yaptım. Geceye uygun olsun diye de üzerine bir takım payetler ve simli biye ekledim. Ve ne olursa olsun kendimi çok iyi hissettim. Tarz olmak, rüküş olmak, güzel olmak, çirkin olmak yerine yaratıcılığı, cesareti ve özgürlüğü hissettim dün gece. Bu, küçük Hayalciğe teşekkür postudur. Hep kafanın dikine gittin, hep de gitmeye devam et. Yol orası."

Hayal Köseğlu, yaşadığı hastalıkları itiraf etti: Dismorfik ve blumiayla mücadele ettim
Hayal Köseğlu, yaşadığı hastalıkları itiraf etti: Dismorfik ve blumiayla mücadele ettim
Hayal Köseğlu, yaşadığı hastalıkları itiraf etti: Dismorfik ve blumiayla mücadele ettim
Hayal Köseğlu, yaşadığı hastalıkları itiraf etti: Dismorfik ve blumiayla mücadele ettim
Hayal Köseğlu, yaşadığı hastalıkları itiraf etti: Dismorfik ve blumiayla mücadele ettim
YORUMLAR (1)
  • İnci mercan: Bu değil miydi seçimlerde gidecem diyen hala burda mi? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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