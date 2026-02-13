Henüz 45 yaşında hayata veda eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan için sanat camiasından peş peşe paylaşımlar geldi. Üniversite yıllarından arkadaşları olan Deniz Çakır ve Selen Öztürk, eski fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak Arslan'a veda etti.
Ortaya çıkan gençlik videosu ise sevenlerini derinden duygulandırdı.
Deniz Çakır'ın paylaştığı fotoğrafta Saygın Soysal da yer aldı.
Son Dakika › Magazin › Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?