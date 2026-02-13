Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı
13.02.2026 15:36  Güncelleme: 15:45
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı
''Poyraz Karayel'' dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan'ın gençlik yıllarına ait bir video gündeme geldi. Deniz Çakır ve Selen Öztürk'ün paylaştığı görüntüler duygulandırdı.

Henüz 45 yaşında hayata veda eden oyuncu Kanbolat Görkem Arslan için sanat camiasından peş peşe paylaşımlar geldi. Üniversite yıllarından arkadaşları olan Deniz Çakır ve Selen Öztürk, eski fotoğraflarını ve videolarını paylaşarak Arslan'a veda etti.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Ortaya çıkan gençlik videosu ise sevenlerini derinden duygulandırdı.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Deniz Çakır'ın paylaştığı fotoğrafta Saygın Soysal da yer aldı.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Magazin Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

SON DAKİKA: Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
