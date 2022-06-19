Her seferinde "Arkadaşız" diyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta yakalandı! Partide eğlencenin dibine vurdular... - Son Dakika
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Her seferinde "Arkadaşız" diyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta yakalandı! Partide eğlencenin dibine vurdular...

19.06.2022 16:07

"Arkadaş" olduklarını söyleyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta hafta sonu kaçmadığında objektiflere yansıdı. Sahildeki bir partiye katılan ikili, eğlencenin dibine vurdu.

Geçtiğimiz aylarda ' 'Umut Evirgen'den ayrıldınız mı?" sorusuna üstü kapalı cevap veren Serenay Sarıkaya, aşkını gizli saklı yaşıyor. İşletmeci Umut Evirgen ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

MİKANOS KAÇAMAĞI

İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıdı.

NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir beachte görüntülenen sevgililerin neşeli halleri dikkat çekti. Beachteki partiye de katılan sevgililer şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlendiler.

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Kaynak: Snob Magazin

Serenay Sarıkaya, Umut Evirgen, Yunanistan, Mikanos, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Her seferinde 'Arkadaşız' diyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta yakalandı! Partide eğlencenin dibine vurdular... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Her seferinde "Arkadaşız" diyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta yakalandı! Partide eğlencenin dibine vurdular... - Son Dakika
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