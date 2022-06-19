Geçtiğimiz aylarda ' 'Umut Evirgen'den ayrıldınız mı?" sorusuna üstü kapalı cevap veren Serenay Sarıkaya, aşkını gizli saklı yaşıyor. İşletmeci Umut Evirgen ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor.
İlişkilerini gözlerden uzakta yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen, Yunanistan'ın gözde tatil adası Mikanos'ta objektiflere yansıdı.
Bir beachte görüntülenen sevgililerin neşeli halleri dikkat çekti. Beachteki partiye de katılan sevgililer şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlendiler.
Son Dakika › Magazin › Her seferinde 'Arkadaşız' diyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta yakalandı! Partide eğlencenin dibine vurdular... - Son Dakika