Geçtiğimiz aylarda ' ' Umut Evirgen 'den ayrıldınız mı?" sorusuna üstü kapalı cevap veren Serenay Sarıkaya , aşkını gizli saklı yaşıyor. İşletmeci Umut Evirgen ve oyuncu Serenay Sarıkaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Her seferinde 'Arkadaşız' diyen Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen Mikanos'ta yakalandı! Partide eğlencenin dibine vurdular... - Son Dakika

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