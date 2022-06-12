Her şey gençlik uğruna! Seren Serengil sünnet derisinden estetik yaptıracak

Seren Serengil, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Arka arkaya mide küçültme ameliyatları olarak bir deri bir kemik kalan ve ölümden dönen Serengil genç kalmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

"SIRADA SEREN VAR"

Sosyal medyada gündem olan videoda estetik koçu Emsal Doğan kendisinin alloblast yöntemini uyguladığını vesırada da Seren Serengil'in olduğunu söyledi.

ALLOBLAST TEKNİĞİ NEDİR?

Alloblast tekniği yeni doğan bebeklerden alınan sünnet derilerinden elde edilen fibroblast hücreleri laboratuvar ortamında yüksek teknoloji sayesinde çoğaltılarak kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye enjekte edilmesine dayanan allojenik bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Son yıllarda popüler olan bu yöntemi ünlü isimler çok sık yaptırıyorlar.