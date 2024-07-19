Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı - Son Dakika
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Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı

Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı

Eğlenceli hali ve sempatik tavırlarının yanı sıra kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren şarkıcı Karsu, uzun süredir aşk yaşadığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, dün akşam aile ve arkadaşlarının katıldığı bir kına gecesi düzenledi.

19.07.2024 08:58
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Kahramanmaraş depremlerinden aile üyelerinden bir kısmını kaybeden ve afet bölgesi için yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Karsu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Bir süre önce sevgilisi Mike Schrama ile nişanlanan Karsu, kına gecesi yaptı.

"HOLLANDALI KAYINVALİDEM BANA ATATÜRK ALTIN VERDİ"

Geleneklerine bağlı şekilde evlenmeyi düşünen Karsu'nun kına gecesinde eğlenceli anlar yaşandı. Aile ve arkadaşlarının katıldığı bir kına organize eden çift, Hatay yemekleri yaptırdı. Kına töreninden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Karsu "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın' demişti. Harika, o zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum dedim. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi.

Şimdi yirmi yıl sonra Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik! Börek, Sarmici, Katıklı ekmek, Mezze ve Mike'ın favorisi İtalyan kurabiyeleri. Ama planlanan kına gecesinden bir hafta önce, hava durumu yağmur ve gök gürültüsü gösteriyordu. Bu yüzden son dakika bir kapalı mekan ayarladık. Geriye dönüp baktığımda, masal gibi bir geceydi. Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altın verdi. Mike en sevdiğim şarkıyı Steven piyano çalarken benim için söyledi, sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım."

İşte Karsu'nun kınasından renkli kareler...

Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı
Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı

Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan şarkıcı Karsu, kına gecesi yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • muzaffer doğan: Bu tür değersiz birilerini neden haber yaptınızı anlamıyorum haber mi bulamadınız ? şuan hayatta dair birçok sıkıntı yokluk yaşayan halkımızı haber yapabilirsiniz ki gözü görmeyen kulağı duymayan devlet yetkileri bi haberdar olabilir sizin kalanınız sayesinde 9 1 Yanıtla
    Osman Özdemir: o kadar haklısınız ki tebrik ederim. 6 0 Burak ÖZSARAÇ: Değersiz biri ? Deprem zamanı bazı insanlar gibi telefondan destek olmadı Hollanda da konserler verdi kazancını depremzedelere bağışladı. Bu gibi çoğu şeyde duyarsız kalmayan orasını burasını açmadan kendini gelistirerek bir yerlere gelmis birine böyle bir yorum yapma hakkını nereden aldınız? 0 0
  • Abuzer Kadayıf: Bunu kim meşhur etti ben niye tanımıyorum şarksını bile duymadım keyfinize göre kişileri fenomen ünlü diye tanıtıyorsunuz bu saygısızlıktır 80 milyona 4 0 Yanıtla

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