Hülya Avşar, siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı - Son Dakika

Hülya Avşar, siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı

Son Güncelleme: 10.09.2023 09:20

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaz tatilini geçirdiği Ayvalık'ta bahçesindeki zeytinleri topladı. Eski bir yöntem olan taş kırma ile zeytinlerini hazırlayan Avşar, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Siyah bikinisiyle zeytinlerin başına geçen Avşar, ''Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim'' notunu düştü.

Yaz tatilini Ayvalık'ta devam eden Hülya Avşar, bahçesinden topladığı zeytinleri eski bir yöntem olan taş kırma ile hazırladı. Siyah bikinisiyle zeytin kıran Avşar, "Çok mu havaya girmişim" diye yazdı.

"BAHÇEDEN ERKEN HASAT"

Hülya Avşar, Ayvalık tatiline devam ediyor. Sanatçı, eski bir yöntem olan taş kırma ile zeytin kırdı. Siyah bikinisiyle o anları Instagram'dan paylaşan Avşar, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim" diye yazdı. Avşar Kızının bikinili ve cesur halleri ise videoyu izleyenlerin gözünden kaçmadı.

Hülya Avşar siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı
Hülya Avşar siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı
Hülya Avşar siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı
Hülya Avşar siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı

Hülya Avşar, Ayvalık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Avşar, siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hülya Avşar, siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı - Son Dakika
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