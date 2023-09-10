Hülya Avşar, siyah bikinisini giyip bahçesinden topladığı zeytinleri kırdı

Yaz tatilini Ayvalık'ta devam eden Hülya Avşar, bahçesinden topladığı zeytinleri eski bir yöntem olan taş kırma ile hazırladı. Siyah bikinisiyle zeytin kıran Avşar, "Çok mu havaya girmişim" diye yazdı.

"BAHÇEDEN ERKEN HASAT"

Hülya Avşar, Ayvalık tatiline devam ediyor. Sanatçı, eski bir yöntem olan taş kırma ile zeytin kırdı. Siyah bikinisiyle o anları Instagram'dan paylaşan Avşar, "Bahçeden erken hasat. Çok mu havaya girmişim" diye yazdı. Avşar Kızının bikinili ve cesur halleri ise videoyu izleyenlerin gözünden kaçmadı.