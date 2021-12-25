İbo'dan hayranına büyük jest: Kredi borcunu üstlendi

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, İbo Show programının ardından konserlerine de kaldığı yerden devam ediyor. Usta sanatçı son olarak Ankara'daki bir mekanda sahneye çıktı. Perde açıldığı zaman gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan Tatlıses 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı.

HAYRANININ KREDİ BORCUNU KAPATACAK

Duygusal anlar yaşayan Tatlıses, "45 senedir önünüzde eğiliyorum ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum" diyerek gelenleri selamladı. Tatlıses, Amasya'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. Büyük sevgi karşısında gözyaşlarını tutamayan imparator, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.