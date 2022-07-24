İbrahim Tatlıses'den oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme: Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'den oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme: Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?

24.07.2022 14:06

Kuruçeşme'deki konserinde üstü kapalı olarak oğlu Ahmet Tatlıses'in, "Babamın akıl sağlığından şüphe ediyorum" sözlerine sert çıkan İbrahim Tatlıses, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar. Be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi?" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da konser veren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kürsüde kendisini tutamadı. Geçtiğimiz günlerde mahkemeye başvurarak "Babamın aklı dengesinden şüphe ediyorum" diyen oğlu Ahmet Tatlıses'e göndermede bulunan İmparator, "Be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi " diye konuştu.

BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANDI

Konserin başlamasına dakikalar kala Kuruçeşme Açıkhava konser alanının önünden Ortaköy meydanına kadar uzanan kuyruklar oluştu. Geçen yıldan bugüne kadar Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde 6.kez perde açan Tatlıses'i hayranları büyük bir coşkuyla ayakta karşıladı.

HAYRANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

İbrahim Tatlıses mekanı hınca hınç dolduran sevenlerini "1974'ten bu yana 48 senedir sahnedeyim. Hep size eğildim, eğilmekten de şeref duydum. Bana bu şerefi yaşatıyorsunuz" sözleriyle teşekkür etti.

OĞLUNA ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Son zamanlarda Aile hayatında problem yaşayan ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile sorun yaşayan usta sanatçı konserini keserek İlginç bir açıklama yaptı. Tatlıses, "Bana aklı dengesi yerinde değil diyorlar, be geri zekalılar. Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi " dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sahnede kendisini tutamadı: Be geri zekalılar
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Kaynak: Snob Magazin

İbrahim Tatlıses, Kuruçeşme, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'den oğlu Ahmet Tatlıses'e gönderme: Aklı yerinde olmayan birisi bu kadar şarkıyı ezbere bilir mi? - Son Dakika

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