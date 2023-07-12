Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" diyen İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Şiddet yanlısı - Son Dakika
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Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" diyen İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Şiddet yanlısı

12.07.2023 15:59

İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" demesi tepki çekti. Gökyıldız, Tatlıses'e tepki göstererek, "Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarıyla zaman zaman gündem olan İbrahim Tatlıses'in çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" demesi tepki çekti. Tatlıses'e tepki gösteren isimlerin başında ise ünlü sunucu Beren Gökyıldız geldi. Sosyal medya hesabından Tatlıses'e tepki gösteren sunucu, "Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor" ifadelerini kullandı.

"5-6 KİLO VERMESİ GEREK"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyaran Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" dedi. Tatlıses'le olan fotoğrafını paylaşan Gökyıldız ise "Bahsi geçen kebapçı" karşılığını verdi.

Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e öfke kustu: Şiddet yanlısı

"ŞİDDET YANLISI OLMAK BİR KARAKTER SORUNUDUR"

Hafta içi her gün Star TV ekranlarında "Gerçeğin Peşin" programını sunan Serap Paköz, Tatlıses'e sert ifadelerle tepki söyleyerek şunları söyledi: "Şiddete meyilli insanların eli dursa ağzı durmaz. İbrahim Tatlıses bu ülkede şiddetin ağababasıdır. Fiziki şiddet uygulayamayacak hale gelince psikolojik şiddete başvuruyor. Şaşırdık mı? Ben hiç şaşırmadım. Şiddet yanlısı olmak bir karakter sorunudur ve kişi kendini bundan alıkoyamaz. Hala 'İmparator' diye baş tacı yapanlar da en az onun kadar kışkırtıcıdır."

Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e öfke kustu: Şiddet yanlısı
Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e öfke kustu: Şiddet yanlısı
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İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan fotoğraflı yanıt İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan fotoğraflı yanıt

İbrahim Tatlıses, Serap Paköz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a 'Kilo ver' diyen İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Şiddet yanlısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Serap Paköz, Beren Gökyıldız'a "Kilo ver" diyen İbrahim Tatlıses'e ateş püskürdü: Şiddet yanlısı - Son Dakika
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