İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz

22.04.2022 14:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, müzik yasağına ilişkin, "Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği iftar davetine katıldı. Erdoğan ile sohbet eden Akalın, gece müzik yasağının kaldırılmasıyla ilgili yardım istedi.

SOYLU: MÜZİK YASAĞI İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ

Akalın'ın müzik çağrısına beklenen cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Bugün bir canlı yayına katılan Soylu, müzik yasağıyla ilgili "Pandeminin sonu gibi gözüküyor. Sağlık, Kültür ve Turizm, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortak çalışma yapıyoruz. Çalışmanın sonucunu kamuoyu ile paylaşacağız. Ses, desibel nasıl olacak? Teknik ekiplerimiz çalışıyor bize bir öneri getirecekler. Bu öneriyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Süleyman Soylu'nun açıklamasını paylaşan Demet Akalın, alkış emojisi koyarak teşekkür etti.

Demet Akalın'ın müzik yasağı çağrısına Süleyman Soylu'dan yanıt geldi: Çalışmalar yapıyoruz
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