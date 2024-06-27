İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi - Son Dakika
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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti, ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in yüzünü gösterdi. Çiftin bebekleri babaya ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi.

27.06.2024 16:31
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2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikizlerini bugün ilk kez yüzlerini paylaştı.

"KOCANI KLONLAMAYI NASIL BAŞARDIN"

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin bebekleri baba İdo Tatlıses ve dede İbrahim Tatlıses'e benzetildi. İkizleri gören birçok kullanıcı "Kocanı klonlamayı nasıl başardın" ve "Baba tarafına çok benziyor" yorumunu yaptı.

3 GÜNLÜKKEN AMELİYAT OLMUŞTU

Tatlıses çiftinin bebeklerinden İbrahim Ayel, doğduktan 3 gün sonra kalp ameliyatı geçirmişti. Sağlık durumu iyiye giden minik Ayel, nisan ayında bir ameliyat daha olmuştu. Bebeğinin durumuyla ilgili açıklama yapan Yasemin Şefkatli, "Her şey inandığım gibi çok güzel gitti. Artık doktorumuzun kontörlünde daha rahat bir sürece girdik. Her şeye bin şükür. Ayelikomun bir ailesi de burada. dualarınız için teşekkür ederiz" demişti.

İşte Tatlıses çiftinin ikizleri ve gelen yorumlar...

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi

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Son Dakika Magazin İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, ikiz bebeklerinin yüzlerini ilk kez gösterdi - Son Dakika

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    Yorumlar (14)

  • Mustafa tufan: Memleketin o kadar sorunu var habere bak 65 1 Yanıtla
    Mustafa Turgut: Ne kadar lüzumsuz bir haber 6 0
  • İbrahim ozturk: tam kürt işi 33 9 Yanıtla
  • Osman Koca: sonunda devlet sırrı açıklandı..borsa yükselir yarın 36 1 Yanıtla
  • Behzat: şükürler olsun yüzlerini gördük. 23 6 Yanıtla
  • Zafer Bekler: Tüm gece uyumadım haber yuzunden 26 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Buna hazır değildik 20 0 Yanıtla
  • Serkan Polat: günde 16 saat çalışıyorum 3 saat uyku tekrar devam böyle bir hayatımız olmadı ve olmayacak biliyorum çünkü soy adımız Tatlıses değil yada baba parası yiyemedik 16 1 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu: şimdi bu haberin bize ne katkısı var .. bizim çocuklarımız daha değerli.pessss 13 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Yorumlar haberden güzel 13 0 Yanıtla
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