Eşi Yasemin Şefkatli'yi doğum gününde öpücüklere boğan İdo Tatlıses, aşkını haykırdı - Son Dakika
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Eşi Yasemin Şefkatli'yi doğum gününde öpücüklere boğan İdo Tatlıses, aşkını haykırdı

Son Güncelleme: 12.08.2023 16:32

Şarkıcı İdo Tatlıses, sosyal medya hesabından eşi Yasemin Şefkatli'nin doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Eşini öpücüklere boğduğu videoyu paylaşarak aşkını haykıran Tatlıses, "Ne kadar sevebiliyorsa insan, o kadar seviyorum" dedi.

2021 senesinde nikah masasına oturan şarkıcı İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli çifti geçtiğimiz günlerde ikiz bebek beklediklerini öğrendi. Anne ve baba olmak için gün sayan çiftten Tatlıses, eşinin öpücüklere boğduğu bir video paylaşarak doğum gününü kutladı.

"NE KADAR SEVEBİLİYORSA İNSAN O KADAR SEVİYORUM"

Babalık heyecanının yanı sıra "Beni Yine Sev" şarkısını piyasa süren İdo Tatlıses, Instagram hesabından eşini öptüğü bir videoyu yayınlayarak "Ne kadar sevebiliyorsa insan, kalbi ne kadar alabiliyorsa sevdiğini, o koca beyninin yüzde kaçı onu düşünerek geçiyorsa, o kadar seviyorum" ifadelerini kullandı. Eşinin paylaşımını yayınlayan Yasemin Şefkatli ise "Dünyanın en güzel adamı" notunu düştü.

İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu

İKİZ BEBEKLERİ HAKKINDA KONUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Şamdan dergisine röportaj veren Yasemin Şefkatli hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu. Şimdilerde mide bulantısı ve yorgunluk hissettiği için zor günler geçirdiğini söyleyen güzel isim, "Nasıl bir hayatımız olacak merak ile bekliyorum. Her şeyi paylaşıyoruz, birbirimize çok destek oluyoruz. İdo mutfakta inanılmaz yetenekli, çok güzel yemekler yapıyor. Bu aralar ekstra düşünceli. Bana da bu güzel aşkı yaşamak kalıyor" dedi.

İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
YORUMLAR (2)
  • TC Kürşad Aral: Bumu haber Bizde bugün yemekte balık vardi Bir haberde ben vereyim Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tarik Candar: Bize ne yahu.. biraz saygılı olun evinde öp kardeşim. millete saygılı olun. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi Yasemin Şefkatli'yi doğum gününde öpücüklere boğan İdo Tatlıses, aşkını haykırdı - Son Dakika


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