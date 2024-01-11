İhlas Haber Ajansı Geleneksel Gazeteciler Teşvik Ödülü\'nü Kazandı

Güneydoğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (GGF) tarafından düzenlenen geleneksel gazeteciler teşvik ödülleri sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı ödüle layık görüldü.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde, Anadolu İnternet Gazeteciler Federasyonu ve Gaziantep Basın Cemiyeti ev sahipliğinde düzenlenen kutlama ve etkinlikte ödüller sahiplerine verildi.

İhlas Habar Ajansı Mardin Temsilcisi Sadiye Alav, medreseler ile ilgili yaptığı araştırma haber dalında ödüle layık görüldü.

Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda yapılan törene, Vali Yardımcısı İlker Eker, AK Parti Gaziantep Milletvekili Eyüp Özkeçeci, CHP Gaziantep Milletvekilleri Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'nın yanı sıra gazeteciler ve Gaziantep Üniversitesi iletişim fakültesi öğrencileri katıldı.

Ödül alan gazeteciler

Haber-Fotoğraf dalında Şırnak Haber Gazetesi Sekvan Küden, Makale dalında Batman Sonsöz Gazetesi, Recep Kavuş, Süper FM Mahkumun Sesi Programı, Radyo Programı dalında Hamit Aslan, Diyarbakır Yenigün Gazetesi Haber-Röportaj dalında Fettullah Çelik, Adıyaman Haber D2 Gazetesi sokak röportajları dalında Hatice Akgöz, SporFanatik, Spor Programı dalında İbrahim Özgeliş, Gaziantep 27 Gazetesi, Gazetecilik Meslek Ödülü dalında Ökkeş Özekşi, Haber-Röportaj dalında Mehmet Taşçı ve Teşvik Ödülü Haşim Özyurt-Geniş Açı TV Pr ödüle layık görüldü. - MARDİN