Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı - Son Dakika
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Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı

14.10.2022 09:33

Sosyal medya hesabından iki hafta önce nikah masasına oturduğu eşiyle fotoğrafını paylaşarak, "Çocuklarımın babası" notunu düşen Merve Boluğur'un hamile olup olmadığı sorusu akıllara geldi. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Boluğur'un, "Küçük Merve istiyoruz" diyen takipçisine, "Çok fırlama bir şey olur. Hazır mıyız?" cevabını vermesi de iddiaları kuvvetlendirdi.

Oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturdu. Görkemli bir düğünle evlenen Boluğur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar kafa karıştırdı.

"ÇOCUKLARIMIN BABASI"

İlişkisinin başından bu yana sevgilisinden hep "Kocam" diye bahseden Merve Boluğur, düğünden sonra yaptığı paylaşımda "Kocamla kahve içmek, kocamla yürüyüş yapmak, köpek sevmek, kocamla nefes almak, kocamla ameliyata girmek. İlle de çocuklarımın babası" notunu düştü. Paylaşımıyla akıllara hamilelik iddiasını getiren Boluğur, Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Ünlü ismin "Küçük bir Merve istiyoruz" diyen takipçisine "Çok fırlama bir şey olur hazır mıyız?" cevabını vermesi de kafaları karıştırdı.

Merve Boluğur, hakkındaki hamilelik iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor.

İki hafta önce evlenen Merve Boluğur hamilelik mi? 'Fırlama bir şey olur' paylaşımı kafa karıştırdı
İki hafta önce evlenen Merve Boluğur hamilelik mi? 'Fırlama bir şey olur' paylaşımı kafa karıştırdı
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Son Dakika Magazin Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kısa süre önce evlenen Merve Boluğur hamile mi? Sosyal medyadan verdiği cevaplar akılları karıştırdı - Son Dakika
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