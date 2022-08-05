Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

05.08.2022 09:47
Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan Teletabiler'deki güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce çok şaşıracaksınız. Şimdilere 27 yaşında olan Smith, "Herkes gülümsememin değişmediğini söylüyor" dedi.

İlk bölümü 1997 yılında yayınlanan Teletabiler'deki güneş bebeğin şimdilerde nasıl göründüğünü görünce çok şaşıracaksınız. Şimdilere 27 yaşında olan Smith, "Herkes gülümsememin değişmediğini söylüyor" dedi.

Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

90'lı yılların sonunda yayınlanan ve o dönem izlenme rekorları kıran çocuk programı Teletabiler yıllar geçse de unutulmayan yapımlar arasında.

Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

Dünya genelinde geniş bir izleyici kitlesine sahip olmuş animasyona benzer yapımda Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, Po karakterlerinin yanı sıra sadece Jenerik'te gördüğümüz güneşin içinde gülen bir de bebek vardı. İşte o bebek büyüdü.

Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

Program sırasında 9 aylık bebek olan Jessica Smith, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Programla bir anda şöhrete kavuşan Smith, şimdilerde 27 yaşında.

Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor

Smith "Halen bebek gibi bir yüzüm var. Herkes o zamanki ifademle şimdiki arasında benzerlik olduğunu ve gülümsememin hiç değişmediğini söylüyor" dedi.

Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor
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Son Dakika Magazin Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teletabiler'deki güneş bebek büyüdü! Son halini görenler aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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