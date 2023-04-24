İlk defa Günay'da sahne alan Sıla, "Batsın Bu Dünya" şarkısıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika
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İlk defa Günay'da sahne alan Sıla, "Batsın Bu Dünya" şarkısıyla büyük beğeni topladı

24.04.2023 18:19

Müzik kariyerinin 16. yılını geride bırakan pop müziğin en sevilen kadın şarkıcılarının başında gelen Sıla, ilk defa Günay'da sahne aldı. Sıla, kendisini izleyen Orhan Gencebay'ın 'Batsın Bu Dünya' şarkısını söyleyerek dinleyenlerden tam not aldı.

Ünlü şarkıcı Sıla, bayramın ikinci günü Günay'da gerçekleşen şovunda 30 şarkılık geniş repertuvarıyla misafirlerini coşturdu. Sanatçı en sevilen şarkılarının yanı sıra söylediği sanat müziği eserleriyle izleyicisini mest etti.

"BÖYLE GÜZEL BİR YERDE BERABERİZ"

Sıla sahnede duygularını; ''Bu akşam için bize ne mutlu. Böyle güzel bir yerde beraberiz. Biz 10 senedir filan konuşuyoruz Günay'la.Bu akşam benim için bir ilk. Çok teşekkür ediyorum Günay ailesine.'' sözleriyle ifade etti.

İlk kez Günay'da sahne alan Sıla, 'Batsın Bu Dünya' şarkısıyla tam not aldı

SILA'DAN 'BATSIN BU DÜNYA'

Sanatçıyı izleyenler arasında Orhan Gencebay da vardı. Sıla, Gencebay'ın ünlü ''Batsın Bu Dünya'' şarkısını söyleyerek büyük beğeni topladı. Gencebay bujest karşısında duygulanırken seyirci iki sanatçıyı da uzun süre alkışladı.

İlk kez Günay'da sahne alan Sıla, 'Batsın Bu Dünya' şarkısıyla tam not aldı

20 MAYIS'TA İSTANBUL'DA

Sıla, rezervasyonları ilk günden dolan Günay sahnesine yoğun ilgi üzerine tekrar çıkacak. 6 Mayıs'da Ankara Günay, 20 Mayıs İstanbul Günay'da yeniden sahnede olacak.

İlk kez Günay'da sahne alan Sıla, 'Batsın Bu Dünya' şarkısıyla tam not aldı
YORUMLAR (2)
  • haydar topçu: Sende de hiç ses yok Cevap Yaz 11 25 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Sıla damı ???? 0 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin İlk defa Günay'da sahne alan Sıla, 'Batsın Bu Dünya' şarkısıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlk defa Günay'da sahne alan Sıla, "Batsın Bu Dünya" şarkısıyla büyük beğeni topladı - Son Dakika
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