 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika

Oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi

09.11.2023 09:05  - Güncelleme: 09:09

Rol aldığı projelerdeki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Melisa Sözen, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncu yeni imajıyla boy boy poz vermeyi de ihmal etmedi.

Çemberimde Gül Oya, Bir Bulut Olsam, Muhteşem Yüzyıl, Kırmızı Oda ve son olarak Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne? isimli dizide rol alan Melisa Sözen, oyunculuk performansının yanı sıra bu sefer de imajıyla adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TAM NOT ALDI

Yıllardır müzisyen Harun Tekin ile gözlerden uzak aşk yaşayan Melisa Sözen, imaj değişikliğine giderek saçlarını kestirdi. Yeni imajıyla verdiği pozları Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Sözen hayranlarını ikiye böldü. Bir kısım oyuncunun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da eski saçlarına dönmesi gerektiğini söyledi. Sözen'in yeni saçlarına Demet Evgar, Tanem Sivar, Pınar Deniz, Ezgi Mola, Biran Damla Sönmez, Burcu Biricik, Şükran Ovalı ve Didem Balçın gibi ünlü isimlerde destek yorumu geldi.

İşte oyuncunun yeni imajı:

İmajını değiştiren oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi
İmajını değiştiren oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi
İmajını değiştiren oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi
İmajını değiştiren oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi
İmajını değiştiren oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi

Melisa Sözen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika


Son Dakika
09:21 Bayern maçının hakemine sinirlenen Okan Buruk'un ettiği küfürleri tüm Türkiye duydu
09:05 Oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi
08:56 Nihal Olçok, kurucularından olduğu Gelecek Partisi'nden istifa etti
08:48 Coman'ın Galatasaray maçları bittiği için bir dua etmediği kaldı: Acı çektik
08:30 Dünyaca ünlü genç oyuncu Taraja Ramsess ve 3 çocuğu trafik kazasında vefat etti
08:22 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur
08:19 Galatasaray'ı Almanya'da doğradılar! Okan Buruk, Portekizli hakemin iki kritik hatasını canlı yayında söyledi
08:05 Narkogüç operasyonunda 210 gözaltı! Örgüt lideri Jamukhan Ulus da yakalandı
07:03 Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi
04:17 16 yaşındaki genç kızdan akılalmaz oyun! "Cinsel tacize uğradım" dedi ama gerçek başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2023 09:45:38. #1.11#
SON DAKİKA: Oyuncu Melisa Sözen saçlarını kısacık kestirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement