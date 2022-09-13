Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı - Son Dakika
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Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı

13.09.2022 23:41

İnce İnce Yasemince dizisiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın verdiği kilolar ve fit görüntüsü sosyal medya kullanıcılarından, "Genç kız gibi olmuş" şeklinde yorumlar aldı.

Ülkemizde bir döneme damga vuran oyuncuların yıllar sonraki halleri çok merak ediliyor. O oyunculardan biri de 1995 yılında İnce İnce Yasemince dizisiyle akıllara kazınan Yasemin Yalçın oldu.Bu dizide Sürahi Nine rolüyle tanınan Yasemin Yalçın, adeta yıllara meydan okudu.

İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızı yıllar sonra gündem oldu! Son hali inanılmaz

SIK SIK FOTOĞRAF PAYLAŞIYOR

İnce İnce Yaseminde dizisiyle bir neslin aklına kazınan Yasemin Yalçın şimdilerde 58 yaşında. Başarılı oyuncu ve tiyatrocu Yasemin Yalçın, sosyal medya pozlarıyla dikkat çekti.

İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızı yıllar sonra gündem oldu! Son hali inanılmaz

SATILMIŞ İLE EVLENDİ

Yalçın'ın pozunu görenler, onu genç kız sandı. Yasemin Yalçın, İnce İnce Yasemince dizisindeki rol arkadaşı 'Satılmış' İlyas İlbey ile hayatını birleştirmişti.

İşte Yasemin Yalçın'ın son hali:

İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızı yıllar sonra gündem oldu! Son hali inanılmaz


İnce İnce Yasemince dizisinin yıldızı yıllar sonra gündem oldu! Son hali inanılmaz
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Yasemin Yalçın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar sonra yeniden gündem olan ünlü oyuncu Yasemin Yalçın'ın fit görüntüsü şaşırttı - Son Dakika


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