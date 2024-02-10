İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi - Son Dakika
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İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi

İnci Taneleri dizisinin son bölümünde Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Azem karakteri, Hatıran Yeter şarkısını söyleyerek sözlerin Ferdi Tayfur'a ait olduğunu söyledi. Yapılan yanlışın ardından özür metni yayınlayan yapımcı, "Yanlışlık nedeniyle özür dileriz. Şarkının sözleri Şair Ahmet Selçuk İlkan'a aittir" denildi.

10.02.2024 15:45  Güncelleme: 16:06
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Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan'ın başrolünü paylaştığı Kanal D'nin iddialı dizisi İnci Taneleri, dün akşam 3. bölümle ekrana geldi. Dizide uzun yıllardır Ferdi Tayfur'un sesinden dinlenen Hatıran Yeter şarkısının sözlerinin de Tayfur'a ait olduğu söylendi. Şarkı sözlerinin şair Ahmet Selçuk İlkan'a ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ekip özür diledi.

Dizinin Instagram hesabından "Özür metni" başlığıyla yayınlanan açıklamada "İnci Taneleri'nin üçüncü bölümünde ilk olarak Ferdi Tayfur ustamızın yorumuyla ünlenen Hatıran Yeter şarkısının bestesinin de Ferdi Tayfur'a ait olduğu söylendi. Bu yanlışlık için özür dileriz. Bu şarkının sözleri şair Ahmet Selçuk İlkan'a, müziği ise sayın Yılmaz Tatlıses'e aittir. Bu harika eseri hayatımıza katan ustalara saygılarımızı sunuyor, bu vesileyle sayın Yılmaz Tatlıses'i saygıyla anıyoruz" denildi.

İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi

FERDİ TAYFUR'UN KIZI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Ferdi Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, dizide şarkının Serkan Kaya'nın sesinden yayınlanmasına tepki göstermişti. Hatıran Yeter şarkısının babasının sesinden çalınması gerektiğini söyleyen Tayfur, "İnci Taneleri gerçekten çok iyi bir dizi. Ben de kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bir sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu Hatıran Yeter'i bir başka araba sahnesinde Serkan Kaya'dan çalmaları biraz saçma oldu. Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a Müziği Yılmaz Tatlıses e ait olmasına rağmen Hatıran Yeter denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyor yani" demişti.

İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi
İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi
İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi
İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi
İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi
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İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Beşiktaş 1903: Ferdiyi sevmem yalaka ama bu şarkıyı en güzel cidden o söylüyor 11 32 Yanıtla
  • Mehmet Semizoğlu: Kardeşim yalakalığı neymiş Ferdi TAYFUR'un ... onun gibi mütevazi alçak gönüllü sanatçı var mı bir bak !! Adam akil adam olmayı bile ben siyasetçi değil sanatçıyım diyerek reddetti ! 41 1
  • baba yorgun yorgun: Bu hiç değişmez arabesk krali ferdi tayfurdur arabesk kraliçesi bergendir 33 2 Yanıtla
  • Doğan Demli: Bir tane yalakalığını örnek göstersene başkaları ile kariştırma arabesk deyince 2 kişi vardır Ferdi ve Müslüm ikisi de omurgalı, karakterli ve şereflidir. Yalaka olanları da tüm ülke biliyor zaten 17 1

Ahmet Selçuk İlkan, Yılmaz Erdoğan, İnci Taneleri, Ferdi Tayfur, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin İnci Taneleri ekibi, Hatıran Yeter şarkısında yapılan yanlışlık nedeniyle özür diledi - Son Dakika


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