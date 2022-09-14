Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı - Son Dakika
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Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı

14.09.2022 16:31

İngiltere'de ünlü olan Ekinsu Cülcüloğlu, İtalyan erkek arkadaşı Davide Sanchlimenti ile gittiği New York'ta moda haftası etkinlikleri dolayısıyla podyuma çıktı. Aşk Adası programıyla adını duyuran Ekinsu, podyumda giydiği turuncu elbisesiyle dikkat çekti.

Aşk Adası programıyla İngiltere'de ünlü olan Ekinsu Cülcüloğlu, yarışmanın galibi olduktan sonra erkek arkadaşıyla kutlama yapmak için geçen hafta New York'a uçtu.

PODYUMA ÇIKTI

Çift New York seyahatleri boyunca gittikleri yerde takipçileri ile fotoğraf ve video paylaşmaya devam ediyor. Ekinsu Cülcüloğlu, New York'da moda haftası etkinlikleri kapsamında podyuma çıktı. Ekinsu, podyumda giydiği turuncu elbisesiyle öne çıktı.

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ALDATTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçen hafta Davide'in Ekinsu'yu aldattığı, bu nedenle çiftin ayrılacakları iddia edilmişti. Fakat çiftin bu gezide birbirlerine daha fazla aşık oldukları gözlemlendi.

İngilizleri kendine hayran bırakıp yarışmayı birinci bitirmişti! Şimdi de podyumu yıktı geçti
İngilizleri kendine hayran bırakıp yarışmayı birinci bitirmişti! Şimdi de podyumu yıktı geçti
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Son Dakika Magazin Aşk Adası programıyla İngiltere'de şöhrete kavuşan Ekinsu Cülcüloğlu, şimdi de podyumda boy göstermeye başladı - Son Dakika


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