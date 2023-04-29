İrem Derici'nin uçak tuvaletinde çektiği fotoğraf, sosyal medyada olay yarattı - Son Dakika
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İrem Derici'nin uçak tuvaletinde çektiği fotoğraf, sosyal medyada olay yarattı

29.04.2023 12:52

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan İrem Derici, uçağın tuvaletinde çektiği fotoğrafı paylaştı. Ünlü şarkıcı Sefo'nun olay çıkaran paylaşıma yorumu ise okuyanların yüzünü güldürdü. Kerimcan Durmaz'ın yorumu ise yıllar önceki utanç verici olayı akıllara getirdi.

Şarkıları, güçlü sesi ve şu sıralar Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

UÇAĞIN TUVALETİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan İrem Derici, son olarak uçağın tuvaletinde verdiği pozunu paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımına "Feci bir saldım çayıra modundayım. Düşün ki uçak helasında çektiğim fotoğrafı post attım. Amaaan" notunu düştü.

İrem Derici uçağın tuvaletinden paylaşım yaptı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

SEFO'NUN YORUMU GÜLDÜRDÜ

8,6 milyon takipçiye sahip olduğu hesabından bu paylaşımı yapan İrem Derici'ye yorum yağdı. Ünlü şarkıcı ve rapçi Sefo'nun yorumu ise paylaşıma damga vurdu. Sefo "Wc ışığı yeşil olsa da inmeden ç.... yapsam diye beklerken tuvaletteki kişi" yorumu okuyanları güldürdü.

İrem Derici uçağın tuvaletinden paylaşım yaptı, sosyal medyada yer yerinden oynadı

KERİMCAN DURMAZ'IN YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

İrem Derici'nin paylaşımına gelen tek dikkat çekici yorum Sefo'nunki değildi. Daha önce uçağın tuvaletinde yanlışlıkla müstehcen paylaşım yapan Kerimcan Durmaz da "Bana bakın ama diye" yorumunu yaptı. Durmaz'ın bu sözleri kullanıcıların aklına geçmiş yıllardaki skandal olayı getirdi.

İrem Derici uçağın tuvaletinden paylaşım yaptı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
İrem Derici uçağın tuvaletinden paylaşım yaptı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
İrem Derici uçağın tuvaletinden paylaşım yaptı, sosyal medyada yer yerinden oynadı
YORUMLAR (1)
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Son Dakika Magazin İrem Derici'nin uçak tuvaletinde çektiği fotoğraf, sosyal medyada olay yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici'nin uçak tuvaletinde çektiği fotoğraf, sosyal medyada olay yarattı - Son Dakika
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