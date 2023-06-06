Şarkıcı İrem Derici, sır gibi sakladığı erkek kardeşiyle havalimanında karşılaştı - Son Dakika
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Şarkıcı İrem Derici, sır gibi sakladığı erkek kardeşiyle havalimanında karşılaştı

06.06.2023 10:01

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin yıllardır sır gibi sakladığı erkek kardeşi Cemre ile havalimanında karşılaştı. Kardeşiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'" dedi.

Özel hayatı ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yıllardır bir araya gelmediği erkek kardeşi Cemre Derici ile Adana Havalimanı'nda karşılaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Derici, kardeşiyle herkesi şaşkına çevirdi.

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Instagram hesabından babasının diğer evliliğinden dünyaya gelen kardeşiyle fotoğrafını paylaşan Derici, "Ya kardeşimle Adana Havalimanı'nda karşılaştım, dünyanın en saçma anıydı Cemre Derici. Arkadaşı da diyor ki 'ne biçim ailesiniz'" notunu yazdı. İrem Derici'nin kardeşini gören Demet Akalın da paylaşıma "Gerçek kardeşin mi aa ben şok" yorumunu yaptı.

Şarkıcı İrem Derici, sır gibi sakladığı erkek kardeşiyle havalimanında karşılaştı
Şarkıcı İrem Derici, sır gibi sakladığı erkek kardeşiyle havalimanında karşılaştı
Şarkıcı İrem Derici, sır gibi sakladığı erkek kardeşiyle havalimanında karşılaştı
YORUMLAR (2)
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İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı İrem Derici, sır gibi sakladığı erkek kardeşiyle havalimanında karşılaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı İrem Derici, sır gibi sakladığı erkek kardeşiyle havalimanında karşılaştı - Son Dakika
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