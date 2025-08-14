İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım - Son Dakika
İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım

İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım
14.08.2025 10:57
İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım
Tatil için ailesinin yanına giden 7 aylık hamile oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ile denizdeyken talihsiz bir kaza geçirdi. Boynunda fıtık oluştuğunu söyleyen Helvacıoğlu, ''Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' derdiniz, felç kaldım sandım'' ifadelerini kullandı.

Birçok sevilen projede rol alan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de iş insanı Ural Kaspar ile evlenen Helvacıoğlu, şimdilerde 7 aylık hamile ve bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım

Dinlenmek için ailesinin yanına giden ünlü oyuncu, tatilde denize girmekten çekindiğini dile getirdi. Ancak eşi Ural Kaspar ile yaşadığı talihsiz bir olay, tatiline damga vurdu.

İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım

Helvacıoğlu, o anları şu sözlerle anlattı, "Herkese merhaba. Bir ay önce İstanbul'un sıcaklarından kaçmak ve güzel bir şekilde bakınıp besleneceğimi bildiğim için ailemin yanına gittim. Filmin sahnesinde olsa 'yok artık' diyeceğiniz olay gerçekleşti.

"DENİZDE ÇOCUK KAFAMA DÜŞTÜ"

Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla daha rahat girdim suya. Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Denizde olduğumuz için bebek etkilenmedi. Sudan karaya çıktığımda felç kaldığımı sandım. Bir gün sonra İstanbul'a döndük. Boynumdaki diskin sinire çarptığını, elimdeki çarpmaların sebebinin bu olduğunu ve boynumda fıtığa neden olduğunu öğrendik. Ayaklarımın yere değmiyor oluşu, bu süreci bu kadar ucuz atlatmamı sağladı."

Yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, çok sayıda "geçmiş olsun" mesajı aldı.

Son Dakika Magazin İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım - Son Dakika

