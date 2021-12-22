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İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

22.12.2021 07:30

Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan güzel oyuncu Hande Soral, dün sosyal medya hesabından hamile olduğunun müjdesini verdi. Kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci ile bir fotoğrafını paylaşan oyuncuya, tebrik yorumları yağdı.

Küçük Kadınlar, Çalıkuşu, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerin yanı sıra birçok sinema filminde rol alan 34 yaşındaki Hande Soral, 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu. Mutlu bir evliliği olan Soral, bebek beklediğini duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncu, eşine sarıldığı karede ultrason görüntüsünü paylaştı. Soral kareye, bebek ve süt emojisinin yanı sıra beyaz kalp koydu. Öte yandan İsmail Demirci'nin şapkasındaki "Baba" yazısı da dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da 1,7 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun paylaşımına Yeşim Salkım, Gözde Kansu, Burçin Abdullah, Didem Balçın, Kaan Yıldırım, Aslıhan Gürbüz, Anıl Altan, Derya Şensoy ve Murat Dalkılıç gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumları geldi.

İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu
İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu

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Son Dakika Magazin İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İsmail Demirci ile evli olan Hande Soral, hamile olduğunu duyurdu - Son Dakika
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