İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi - Son Dakika
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İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

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Joker karakteriyle ünlenen ve Thirty Seconds to Mars grubunun üyelerinden olan ABD'li ünlü oyuncu Jared Leto konser için geldiği İstanbul'da taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. Maske takmasına rağmen hayranları tarafından kolaylıkla tanınan Leto'nun o anları ise internette kısa sürede gündem oldu.

29.10.2024 13:51
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Önceki akşam Ataşehir'deki Ülker Sports Arena'da grubu "Thirty Seconds to Mars" ile konser veren ABD'li ünlü oyuncu Jared Leto dikkat çeken bir olay yaşadı.

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

Konser sonrası İstanbul'u gezmek isteyen Leto taksi bulamayınca belediye otobüsüne bindi. Maske takmasına rağmen hayranları tarafından tanınan Joker karakteriyle tanınan oyuncu Leto'nun o anları ise kısa sürede gündem oldu.

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

Geçtiğimiz günlerde Kuzguncak'a giden 52 yaşındaki Jared Leto makarna yerken verdiği pozu 11 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşmıştı. Jared Leto, Morbius, Gucci Ailesi (House of Gucci), Bir Rüya için Ağıt (Requiem for a Dream) gibi birbirinden ünlü yapımda rol aldı.

İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi
İstanbul\'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi

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Son Dakika Magazin İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • ferhat eser:
    iyiki galatasaray gibi hakemlerin salıncağına binmemissin dostum 50 79 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hakemlerin salıncağına binmektense belediye otobüsüne binmeyi yeğlerim 31 54 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Ferhat sana KAP'ak olsun 2-1 unutma 56 15 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Galatasaray dan 29 Ekim'de tüm aglaklara bedava emzik kampanyasi 34 16 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Tinerci gundi ferhat dun geceden bu yana ayilamamis 31 12 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Ferhat biz önce jimnastik kulübüne sonra sana binmekten usandık 17 11 Yanıtla
  • Ugur Parimli:
    TAG MARTI İSTEMİYENLER OKUSUN ÜLKEYİ SARI TAKSİYE MAHKUM EDENLERRRRR 17 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    İstanbulda taksi yok 16 2 Yanıtla
  • res:
    Beşiktaşlı olsan yürüyerek giderdin iyi yine de 2 8 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    taksiyi ben 3 yıldır kullanmıyorum martı tag lâ istediğim yere gidiyorum martı tag candır 6 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: İstanbul'da taksi bulamayan ünlü oyuncu Jared Leto belediye otobüsüne bindi - Son Dakika
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