85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya\'nın en güzel kadını

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Çuvaşistan Cumhuriyeti vatandaşı Valentina Alekseeva Rusya'nın en güzel kadını seçildi. 18 yaşındaki tıp öğrencisi Alekseeva, Rusya'nın en prestijli okullarından biri olan Pirogov Rusya Ulusal Araştırma Tıp Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Alekseeva, değerli taşlarla süslü tacını geçen yılın Miss Russia birincisi Margarita Golubeva'dan devraldı.

10 BİN DOLAR ÖDÜL KAZANDI

Yarışmayı kazanmanın yanı sıra Alekseeva, bir milyon ruble (yaklaşık 10 bin dolar) nakit ödülün de sahibi oldu. Baleyi, sporu ve sağlıklı yaşamı seven genç yarışmacı, bölgesel bir güzellik yarışmasında birinci olarak ulusal etkinliğe katılma hakkı elde etmişti.

JÜRİDE 2001 VE 2002 GÜZELLERİ VARDI

Yarışmanın diğer kazananları arasında Tolyatti'den İrina Mironova ikinci, St. Petersburg'dan Ulyana Evdokimova ise üçüncü sırada yer aldı. Final, Barvikha Luxury Village konser salonunda gerçekleşti ve jüride Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 birincisi Oksana Fedorova, tasarımcı Igor Chapurin ve besteci Vladimir Matetsky yer aldı.

85 BİN KADIN KATILDI

1993 yılından bu yana düzenlenen Miss Russia yarışmasına bu yıl 85 bini aşkın genç kadın başvurdu. Katılım şartları arasında 18-23 yaş aralığında, bekar ve çocuksuz olma koşulu bulunuyor.