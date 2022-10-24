Ünlü model Eva Menta, tarihi Kolezyum önünde yarı çıplak poz verince ortalık karıştı

Cesur pozlara imza atan İtalyan model, 3 buçuk milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

ŞEFFAF BLUZLA POZ VERDİ

Şeffaf bir bluz giyen ve göğüs uçlarını emojiyle kapatan model halkın bir kısmı tarafından tepki gördü. Bazı kişiler bunun İtalya'ya saygısızlık olduğunu savundu. İtalyanların tarihi için anlamlı bir yerde poz veren modelin değerlerine aykırı davrandığını öne sürdü.

HRİSTİYANLAR İÇİN KUTSAL BÖLGE

13'üncü yüzyılda kilisenin mülkiyetine geçen Kolezyum, daha sonra 18'inci yüzyılda XIV. Papa Benedict tarafından Hristiyanlar için kutsal bölge ilan edilmişti.