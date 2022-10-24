Ünlü model Eva Menta, tarihi Kolezyum önünde yarı çıplak poz verince ortalık karıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü model Eva Menta, tarihi Kolezyum önünde yarı çıplak poz verince ortalık karıştı

24.10.2022 12:04
Ünlü model Eva Menta, tarihi Kolezyum önünde yarı çıplak poz verince ortalık karıştı

İtalyan asıllı model Eva Menta, Roma'nın tarihi simgesi olan Kolezyum önünde transparan kıyafetiyle poz verdi. Kentin simgesi önünde doğum gününü kutlayan model, tepkilere neden oldu.

Cesur pozlara imza atan İtalyan model, 3 buçuk milyon takipçiye sahip olduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tartışma yarattı.

ŞEFFAF BLUZLA POZ VERDİ

Şeffaf bir bluz giyen ve göğüs uçlarını emojiyle kapatan model halkın bir kısmı tarafından tepki gördü. Bazı kişiler bunun İtalya'ya saygısızlık olduğunu savundu. İtalyanların tarihi için anlamlı bir yerde poz veren modelin değerlerine aykırı davrandığını öne sürdü.

HRİSTİYANLAR İÇİN KUTSAL BÖLGE

13'üncü yüzyılda kilisenin mülkiyetine geçen Kolezyum, daha sonra 18'inci yüzyılda XIV. Papa Benedict tarafından Hristiyanlar için kutsal bölge ilan edilmişti.

YORUMLAR
500
Mohammed Alsaloussi'den şaşırtan hareket! Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı'nın adını vücuduna kazıttı Mohammed Alsaloussi'den şaşırtan hareket! Şeyma Subaşı ve Melisa Ilıcalı'nın adını vücuduna kazıttı Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü! Anneannesi yaşamını yitirdi Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü! Anneannesi yaşamını yitirdi

Instagram, İtalya, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü model Eva Menta, tarihi Kolezyum önünde yarı çıplak poz verince ortalık karıştı - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Türkiye'de yetişen bu mantar türü insanı saatler içerisinde öldürebiliyor
11:37 Bakan Bekir Bozdağ, Ahmet Eşref Fakıbaba hakkındaki paylaşımını dakikalar içinde kaldırdı
11:34 Arda Güler'den Galatasaray taraftarını çıldırtan beğeni: İş kendilerine gelince mi adalet aramaya başladılar?
11:29 AK Parti'den ayrılacağı öne sürülen Mehmet Kasım Gülpınar sessizliğini bozdu: Yanlış gideni söylemekle mükellefiz
11:21 Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasında başının ön tarafından parça kopan Binali Yıldırım'ın ameliyatını ünlü profesör yaptı
11:15 Polisin genelev baskınında korkunç gerçek ortaya çıktı
11:00 Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar 18,61 liradan alıcı buluyor
11:03 Damat adayının eşofmanlı, müstakbel gelinin ise terlikli olduğu kız isteme töreni şaşırttı
10:49 İstanbul'da silahlı saldırgan dehşeti! Özel harekat desteğiyle yakalandı
10:47 İstanbul Arel Üniversitesi binasındaki yıkımın boyunu günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2022 12:15:45. #1.12#
SON DAKİKA: Ünlü model Eva Menta, tarihi Kolezyum önünde yarı çıplak poz verince ortalık karıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement