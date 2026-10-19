İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

Şu sıralar NOW TV ekranlarında yayınlanan "Ömür Usta" dizisinde "Tunç Arıkan" karakterine hayat veren Bülent İnal ile usta oyuncu Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı "Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler" tiyatro oyunu, sahnede sergilenen cesur sahneler kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNÜYOR

İki usta oyuncunun sergilediği performans ve oyunda yer alan cesur sahneler, izleyicileri ve eleştirmenleri ikiye böldü. Oyunun sahnelenmesinin ardından sergilenen sahneler farklı değerlendirmelere yol açtı.

"NE VAR BUNDA?" DİYEN DE VAR...

Oyunla ilgili değerlendirmelerde bir kesim yaşananları tiyatro sanatının doğallığı içinde karşılayıp "Ne var bunda?" diyerek durumu normalleştirirken, diğer bir kesim ise sert eleştirilerde bulunarak "Çıplaklık ne zamandan beri cesur sahne oldu?" sorusuyla tepkisini dile getirdi.