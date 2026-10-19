İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı - Son Dakika
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İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

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Bülent İnal ve Dolunay Soysert'in başrollerini üstlendiği "Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler" tiyatro oyunundaki cesur sahneler, tiyatroseverler arasında "sanatın gereği" ve "çıplaklık vurgusu" ekseninde tartışmalara yol açtı.

Şu sıralar NOW TV ekranlarında yayınlanan "Ömür Usta" dizisinde "Tunç Arıkan" karakterine hayat veren Bülent İnal ile usta oyuncu Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı "Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler" tiyatro oyunu, sahnede sergilenen cesur sahneler kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 

İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNÜYOR 

İki usta oyuncunun sergilediği performans ve oyunda yer alan cesur sahneler, izleyicileri ve eleştirmenleri ikiye böldü. Oyunun sahnelenmesinin ardından sergilenen sahneler farklı değerlendirmelere yol açtı.

İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

"NE VAR BUNDA?" DİYEN DE VAR... 

Oyunla ilgili değerlendirmelerde bir kesim yaşananları tiyatro sanatının doğallığı içinde karşılayıp "Ne var bunda?" diyerek durumu normalleştirirken, diğer bir kesim ise sert eleştirilerde bulunarak "Çıplaklık ne zamandan beri cesur sahne oldu?" sorusuyla tepkisini dile getirdi.

Dolunay SoysertAuto OlaysızBülent İnalMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yavuz çiçek yavuz çiçek:
    bunun adı sanat mı oluyor 2 1 Yanıtla
    Kanuss Kanuss:
    Sanattır beğenemedin mi Cahil cehalet kafa Sanata bacak arası mı bakıyorsunuz siz belli 0 1
  • Nazif Dayikaraca Nazif Dayikaraca:
    Ahlaksızlıgın namussuzlugun ve teşhirciliğin adı ne yazıkki ülkemizde sanat oluyor bu sanatı icra edenlerde sanatçı oluyorsonra içlerinden biri vefat edince cami bahçelerini tıpkı rezillikleri sergiledikleri tiyatro yada oyun setleri gibi sanıp orayada hayasızca kılık kıyafetleriyle gelebiliyorlar işin garip yanı bunların her türlü kepazeliğini alkışlayan bir kesim var. 1 0 Yanıtla
  • Kanuss Kanuss:
    cehalet cahil saygı duymaz bunda hiçbir şey yok paylaşan ortalığı karıştırmak isteyen andaval 0 0 Yanıtla
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