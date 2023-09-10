İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti

Konserlerine hız kesmeden devam eden Sibel Can son olarak İzmir'de konser verdi. Ünlü şarkıcının son hali hayranlarını şaşırttı.
Gece boyunca hayranlarını sevilen şarkılarıyla coşturan Sibel Can, sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıktı. Arkası yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle oldukça şık görünen Can, aldığı kilolarla dikkat çekti.
Sibel Can'ın kilolu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere uzak olan Sibel Can için bazıları, "Diyeti bozmuş" dedi.
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