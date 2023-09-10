İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti - Son Dakika

İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti

Son Güncelleme: 10.09.2023 14:48

İzmir konserinde sahneye çıkan Sibel Can aldığı kilolarla dikkat çekti. Sosyal medya paylaşımlarında farklı olduğu gözlemlenen Can için ''Diyeti bozmuş'' yorumları yapıldı.

Konserlerine hız kesmeden devam eden Sibel Can son olarak İzmir'de konser verdi. Ünlü şarkıcının son hali hayranlarını şaşırttı.

KİLOLARI DİKKAT ÇEKTİ

Gece boyunca hayranlarını sevilen şarkılarıyla coşturan Sibel Can, sahneye siyah uzun bir elbiseyle çıktı. Arkası yırtmaçlı ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle oldukça şık görünen Can, aldığı kilolarla dikkat çekti.

İzmir'de konser veren Sibel Can aldığı kilolarla dikkat çekti

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Sibel Can'ın kilolu hallerini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı karelere uzak olan Sibel Can için bazıları, "Diyeti bozmuş" dedi.

İzmir'de konser veren Sibel Can aldığı kilolarla dikkat çekti

Sibel Can, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti - Son Dakika
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