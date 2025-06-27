Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 din dolarlık elbiseyle şov yaptı - Son Dakika
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Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 din dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos\'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 din dolarlık elbiseyle şov yaptı
27.06.2025 14:59
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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde lüks bir düğün provası gerçekleştirdi. Kutlamalara birçok ünlü isim katılırken, Sanchez'in giydiği dikkat çekici elbise gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Elbise, ünlü moda evi Schiaparelli'nin 2025 haute couture koleksiyonundan seçilmiş ve fiyatının 100 bin dolar olduğu söyleniyor.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, İtalya'nın Venedik kentinde gerçekleşen lüks düğün provasıyla gündeme oturdu. Kutlamalara ünlü isimler damga vururken, gecenin en çok konuşulan ismi Sanchez oldu. Bunun sebebi ise giydiği dikkat çekici elbiseydi.

Sanchez, prova yemeği için altın renginde, oldukça gösterişli ve vücudu tamamen saran bir elbise tercih etti. Elbise ünlü moda evi Schiaparelli'nin 2025 haute couture koleksiyonundan seçilmişti ve fiyatının yaklaşık 100 bin dolar olduğu söyleniyor. Tasarım, ince belini ve düzgün fiziğini ön plana çıkaracak şekilde hazırlanmıştı. Elbise, özellikle dar korsesi ve yoğun işlemeleriyle dikkat çekti.

Ancak bu kadar şık görünmesine rağmen, elbisenin oldukça rahatsız olduğu açıkça görülüyordu. Sanchez'in gece boyunca zor hareket ettiği fark edildi. Bazı yorumcular, bu tür bir gece için bu kadar sıkı ve gösterişli bir elbisenin doğru tercih olup olmadığını sorguladı. Özellikle düğün provası gibi rahat olunması gereken bir gecede, bu kadar kısıtlayıcı bir kıyafet giymesi şaşkınlıkla karşılandı.

Öte yandan Jeff Bezos ise oldukça sade ama şık bir tarzla geceye katıldı. Açık yakalı beyaz gömleği ve kaliteli bir İtalyan keten takımıyla oldukça rahat görünüyordu. Konuklar arasında yer alan Tom Brady, Orlando Bloom ve Leonardo DiCaprio da Bezos'un sade şıklığını örnek almıştı.

Lauren Sanchez, birkaç gün önce düzenlenen köpük partisinde giydiği bikiniyle de gündeme gelmişti. Fakat prova gecesinde giydiği bu elbise, özellikle sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazıları onu cesur ve dikkat çekici bulurken, bazıları da rahat edemeyeceği kadar sıkı bir elbise tercih ettiğini söyledi.

Lauren Sanchez'in kısa süre önce, daha sade ve zarif bir tercih olan 2003 yılına ait bir Alexander McQueen elbisesiyle Venedik'te görüntülenmiş olması da kıyaslamalara neden oldu. O elbise klasik ve zarif bir tarzda olduğu için çok beğenilmişti. Ancak prova gecesindeki altın rengi elbise, adeta bir maskeli baloyu andıran ihtişamıyla eleştirilere de neden oldu.

Jeff Bezos'un büyük bütçeli bu düğün organizasyonunda her şeyin kusursuz olması beklenirken, Sanchez'in kıyafeti hem beğeni hem de tartışma yarattı. Bazı yorumcular, bu düğünün sadece romantik bir birliktelik değil, aynı zamanda Jeff Bezos'un gücünü ve zenginliğini gösterme biçimi olduğunu belirtiyor.

Sonuç olarak, Lauren Sanchez ne kadar etkileyici görünse de, gecede tercih ettiği elbise; görsellik ile rahatlık arasında yapılan bir seçim olarak akıllarda kaldı. Ve bu seçim, onun medyada konuşulan bir figür olmasını bir kez daha sağladı.

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 din dolarlık elbiseyle şov yaptı
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 din dolarlık elbiseyle şov yaptı

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Son Dakika Magazin Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 din dolarlık elbiseyle şov yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Firdevss null:
    bir elbise ancak bu kadar berbat olabilir 1 0 Yanıtla
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