Jennifer Lopez, sahnede giydiği cesur kıyafetiyle ağızları açık bıraktı

Jennifer Lopez, WorldPride DC etkinliğinde sergilediği sahne performansıyla izleyenleri büyülerken, tercih ettiği cesur kıyafetlerle de adından söz ettirdi.

55 yaşındaki ünlü şarkıcı, gecede sahneye birbirinden iddialı kıyafetlerle çıktı. Ancak New York merkezli tasarım markası The Blonds tarafından hazırlanan, zırh esintili yüksek kesimli tulumu özellikle dikkat çekti. Lopez'in dans ederken giydiği bu cesur kıyafet, izleyenlere adeta bir kostüm kazası yaşanacak izlenimi verdi.

24 Temmuz'da 56 yaşına girecek olan yıldız, sahne görünümünü diz üstü parlak çizmelerle tamamladı. Konser sonrası Instagram hesabından geceye dair birçok fotoğraf paylaşan Lopez, hem tasarımcılara hem de stilistleri Rob Zangardi ve Mariel Haenn'e teşekkür etti.

"WorldPride sahnesindeki ışıltılı görünümlerimi muhteşem bir şekilde hazırlayan @theblondsny'e kocaman teşekkürler – ve etkileyici siyah tulum için @fashionbyreyortiz'e özel bir alkış.

Görevi sadece yerine getirmediniz, baştan yazdınız! Sahnenin kraliçeleri sizsiniz, taçlarınız onaylandı!"

Konser sırasında hayranlarına hitap eden Lopez, özellikle LGBT+ topluluğuna duygusal bir mesaj iletti. Out Magazine'e göre ünlü yıldız konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar boyunca sevginiz ve desteğiniz bana güç verdi. Bugün burada sizleri kutlamak için bulunuyorum.

Toplumu, çeşitliliği, sevgiyi ve özgürlüğü kutlamak için burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Hepimizin kim olmak istiyorsak o olma, hayatı istediğimiz gibi yaşama, içimizdeki insanı özgürce ifade etme hakkı var.

Tanrı bize bu hakkı verdi ve kimse bizden bunu alamaz."

Lopez, performansı sırasında yaklaşan filmi Kiss of the Spider Woman'dan aynı isimli parçayı da seslendirdi. Film hakkında da sahnede heyecanla konuşan yıldız, yapımın güzelliğini vurguladı.

Filmin yapımcılığını eski nişanlısı Ben Affleck ve yakın arkadaşı Matt Damon üstlendi. Lopez, hikâyeyi şöyle tanımladı:

"Bu film; sevgi, kabullenme, imkânsız şartlar ve birbirimizde insanlığı görebilme üzerine. Dış görünüşümüzden çok, içimizde kim olduğumuza aşık olmayı anlatıyor."