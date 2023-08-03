Jennifer Lopez'in 980 Dolarlık Bikinisi Beğeni Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika
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Jennifer Lopez'in 980 Dolarlık Bikinisi Beğeni Yağmuruna Tutuldu

03.08.2023 22:53

Ünlü şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez, 980 dolara satılan iki parçalı küçük siyah bir Valentino marka bikini ile çekici ve formda fiziğini sergiledi. Lopez'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ayrıldığı sevgilisi Ben Affleck'le 20 yıl sonra evlenen Lopez, gecikmiş evlilikleriyle dikkat çekiyor.

Kısa bir süre önce 54. yaş gününü kutlayan ünlü şarkıcı ve dansçı Jennifer Lopez, 980 dolara satılan iki parçalı küçük siyah bir Valentino marka bikini ile çekici ve formda fiziğini sergiledi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

Görünümünü tamamlamak için gösterişli mücevherler, şık siyah bir fötr şapka ve çok yüksek topuklu ayakkabılar da giyen Lopez'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

AYRILDIĞI SEVHİLİSİYLE 20 YIL SONRA EVLENMİŞTİ

2004 yılında ayrıldığı Ben Affleck'le, 20 yıl sonra bir araya gelen Lopez, geçtiğimiz temmuz ayında evlenmişti. İkili gecikmiş evlilikleriyle dikkatleri çekerken aşklarıyla da efsane olarak anılmaya başladı.

İşte güzel şarkıcının o pozları;

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Son Dakika Magazin Jennifer Lopez'in 980 Dolarlık Bikinisi Beğeni Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jennifer Lopez'in 980 Dolarlık Bikinisi Beğeni Yağmuruna Tutuldu - Son Dakika
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