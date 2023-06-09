Johnny Depp ve Hollywood Vampires İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Johnny Depp ve Hollywood Vampires İstanbul'a geldi

09.06.2023 20:12

Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, İstanbul'da konser verecek. Grup üyelerini taşıyan özel uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Depp, Türkçe 'Teşekkür' diyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konserin tüm geliri depremzedeler yararına bağışlanacak.

Kadrosunda Johnny Depp'in de yer aldığı Hollywood Vampires grubu, konser vermek üzere İstanbul'a geldi. Yarın hayranlarıyla buluşacak Johnny Depp ile grubun diğer üyelerini taşıyan ve Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan özel uçak, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na indi.

Johnny Depp ve Hollywood Vampires İstanbul'a geldi

"TEŞEKKÜR"

Depp ve arkadaşları, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yaptı. Havalimanından ayrılmadan önce gazetecilerin "Hoş geldiniz, bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusuna Depp, Türkçe "Teşekkür" yanıtını verdi.

Johnny Depp ve Hollywood Vampires İstanbul'a geldi

AMERİKA'DAKİ KONSERLER ERTELENMİŞTİ

Özel güvenlik ekibi eşliğinde kendisini bekleyen araca binen Depp, konser öncesi konaklayacağı otele gitti. Depp, iki gün önce ayak bileğini incitmesi nedeniyle, üyesi olduğu rock grubu Hollywood Vampires ile Amerika'daki üç konserlerini ertelediklerini duyurmuştu. Grup üyelerinin 10 Haziran'da İstanbul'da verecekleri konser ise bu durumdan etkilenmedi.

Johnny Depp ve Hollywood Vampires İstanbul'a geldi

KONSERİN GELİRİ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Johnny Depp, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan Hollywood Vampires grubu, daha önce yayımladıkları mesajda, konserin tüm gelirini depremzedeler yararına DEC (Disasters Emergency Committee) deprem yardım fonuna bağışlayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • mert çelik: Johnny Depp bu kişi hollywod dan kovulmamısmıydı fılm cekıyormu hala Cevap Yaz 0 17 Yayından Kaldır
500

Amerika Birleşik Devletleri, Johnny Depp, Hollywood, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Johnny Depp ve Hollywood Vampires İstanbul'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
00:29 Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu
00:25 Zaman ikisine farklı davranmış! Semih ve Kaka'nın son halleri mizah konusu oldu
00:24 Adana'da Pompalı Tüfekle Amcasını Öldürdü
00:22 Adana'da bir kişi tartıştığı amcasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü
00:08 Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti
00:04 Borsada Mehmet Şimşek etkisi! BIST 100 endeksi rekor kırdı
00:04 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakiplerimizin hakkını vermek istiyorum
00:00 Güzel şeyler de oluyor! "Onlar kötü değil biz daha iyiydik" diyen Okan Buruk, ezeli rakiplerinin hakkını verdi
23:28 Bakan Mehmet Şimşek, yeni atanan Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
23:24 Bakan Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan övgüyle bahsetti: Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 02:30:12. #1.12#
SON DAKİKA: Johnny Depp ve Hollywood Vampires İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement