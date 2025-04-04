Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi - Son Dakika
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Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi

Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi

Uyuşturucu imaları, manik davranışlar, uykusuz geceler… Justin Bieber kabus dolu bir sürecin içinde adaeta kayboluyor. Sokaklarda bitkin halde görüntülenen yıldızın, ruhsal çöküş yaşadığı ve kendi durumunun farkında bile olmadığı iddia ediliyor. Ünlü şarkıcı için endişelenen eşi Hailey Baldwin çaresiz: ''Lütfen onun için dua edin!''

04.04.2025 08:37
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ABD'li model Hailey Baldwin ile 2018'de evlenen, Ağustos 2024'te Jack Blues'un doğumuyla baba olan Kanadalı şarkıcı Justin Bieber son zamanlarda zor günler geçiriyor. Bieber, son dönemde sergilediği sıra dışı davranışlar ve sağlıksız görüntüsüyle hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor.

Sokaklarda bitkin ve dikkatsiz bir halde dolaşan Bieber, bir süredir tuhaf kıyafet tercihleri ve dengesiz hareketleriyle dikkat çekiyor. Üstelik tüm uyarılara rağmen sosyal medya hesabında uyuşturucu kullandığını ima eden paylaşımlar yapması, endişeleri daha da artırıyor. Ünlü isme yakın kaynaklar, Bieber'ın ruhsal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini öne sürüyor. Çocuk yaşta şöhreti yakalayan ve sonrasında ağır psikolojik sorunlar yaşayan Britney Spears ve Amanda Bynes gibi isimlere benzetilen Bieber'ın, benzer bir çöküş yaşadığı iddia ediliyor.

Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi

AİLESİ VE EŞİ HAİLEY BALDWİN ENDİŞELİ

Bieber'a en yakın isimlerden biri olan eşi Hailey Baldwin'in, arkadaşları ve ailesinden kocası için dua etmelerini istediği ortaya çıktı. İddialara göre, Justin Bieber artık yemek yemeyi ve uyumayı bile ihmal ediyor. Yakın çevresi, şarkıcının manik tavırlar sergilediğini, geceleri uykusuz kalıp dengesiz mesajlar gönderdiğini ve çoğu zaman konuşmalarının mantık çerçevesine oturmadığını dile getiriyor. Bir tanık, ünlü yıldızın içinde bulunduğu durumu şu sözlerle özetledi: "O bir sarmalın içinde. Manik davranışları var, uyumuyor, neredeyse hiç yemek yemiyor ve gecenin bir yarısı anlamsız mesajlar gönderiyor."

Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi

BİEBER KENDİ DURUMUNUN FARKINDA BİLE DEĞİL

Tüm bu gelişmelere rağmen Justin Bieber'ın kendi sağlık durumunun ciddiyetini fark edemediği söyleniyor. Yardıma ihtiyacı olduğunu kabul etmeyen şarkıcının, çevresindekilerin endişelerine de kayıtsız kaldığı belirtiliyor. Bieber, geçmişte de madde bağımlılığı ve ruhsal sorunlarla mücadele ettiğini açıklamıştı. 2019 yılında yaptığı bir itirafta, güvenlik görevlilerinin geceleri nabzını kontrol ettiğini ve nefes alıp almadığını görmek için sık sık odasına girdiğini söylemişti.

AYRILIK İDDİALARIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda eşi Hailey Bieber'ı Instagram'dan takipten çıkınca hakkında 'ayrılık' iddiaları çıkan isim, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını iddia etmişti.

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Son Dakika Magazin Justin Bieber kabus dolu günler yaşıyor! Eşi dua istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ramazan Karakuş:
    Imansizlikdan ve huzursuzluk 11 12 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    hızlı yaşadı genç ölecek durum onu gösteriyor. 7 0 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    tatlı tatlı yemenin, acı acı ossurması olur 5 1 Yanıtla
  • Adalet adalet:
    Hızlı giden atın 2 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    İnsanoğlu herşeyi elde edince sapıtıyor halbuki İslam ölüm sana gelinceye kadar Rabbine itaat et diyor. 0 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    kime dua etcez allahami baska biseyemi inaniyorsunuz. 0 0 Yanıtla
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