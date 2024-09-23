Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı - Son Dakika
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Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

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Temmuz ayında Erzurum'da nişanlanan ünlü sunucu Kadir Ezildi, bir tören de İstanbul'da yaptı. Ezildi, törende hiçbir masraftan kaçınmazken kayınvalide, gelinine bir tepsi dolusu altın taktı.

23.09.2024 08:53
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Yıllardır yaptığı temizliklerle adından söz ettiren ve bir süredir NOW TV'de En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi, temmuz ayında sevgilisi Gamze Türkmen ile Erzurum'da nişan töreni yaptı. Çift, bir nişan da dün İstanbul'da yaptı.

DEVASA BOYUTTA PASTA

Erzurum'da yaşayan Gamze Türkmen ile bir süredir gözlerden uzak ilişki yaşayan Kadir Ezildi, günlerdir evlilik hazırlığı yapıyor. Dün İstanbul'dan onlarca kişinin katıldığı bir nişan töreni yapan çiftten Kadir Ezildi beyaz bir smokin giyerken gelin Gamze Türkmen de gümüş renk işlemeli bir abiye giydi. Devasa boyutta bir pasta kesilen nişan töreninde kayınvalide Ümran Kaplan, gelinine bir tepsi dolusu altın taktı. Bilezik ve kolyelerin yer aldığı tepsi göz kamaştırırken geline takı töreninde birçok altın takıldı.

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı

Kadir Ezildi, İstanbul, Erzurum, Magazin, Tören, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    Görgüsüz Diz Boyu 25 1 Yanıtla
  • Beykozlu:
    Oğlu sile süpüre elde ettiği paraları tepside sunmuş yakışır 15 4 Yanıtla
  • Murat Kaya:
    Bunları haber diye yayınlamayın . memleketin başka sorunu kalmadımı. Bu ne yaw. 16 1 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Helal olsun dayıoğlu 6 5 Yanıtla
  • halim bölükbaşı:
    görgüsüzlük diz boyu sonradan görme buna denir .. 9 0 Yanıtla
  • Aynur Cıkın:
    İki ayrı nişanda iki ayrı altın takılmamıştır herhalde aynı takılar yeniden takılmıştır öyle olsa insan batar bee 5 2 Yanıtla
  • İsmet null:
    Bazı kişilerde de böyleydi sonunu herkes gördü yakındır gündeme düşmeleri 3 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Ulan arkadaş ne şanslı gelin, 0 1 Yanıtla
  • Hüseyin Ezdi:
    herkes bu habere hayran kaldı başka derdimiz yok tu 0 0 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    sonradan görme görgüsüzlük 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı - Son Dakika
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