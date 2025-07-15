'Temizlik Avcıları' ve 'En Hamarat Benim' programlarının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Ezildi, geçtiğimiz aylarda Gamze Türkmen ile hem Erzurum hem de İstanbul'da gerçekleştirdiği gösterişli nişan törenleriyle dikkat çekmişti. Ünlü sunucu, sadece nişan süreci için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklayarak sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Gösterişli nişanların ardından Ezildi ve Türkmen çifti, 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Maltepe'de sade bir nikah töreniyle evlendi. Nikahın ardından çift, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da dikkat çeken bir düğün yaptı. Ezildi'nin sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen bu gece, magazin dünyasında geniş yankı buldu.
Düğün gecesinde Ezildi ve Türkmen'in karşılıklı göbek attığı anlar viral olurken, iki buçuk saat süren takı merasimi geceye damgasını vurdu. Uzun kuyruklar oluşturan davetlilerin takdim ettiği hediyelerin toplamının yaklaşık 15 milyon TL olduğu öne sürüldü.
Görkemli düğünün ardından Ezildi çiftinin balayı adresi Mısır oldu. 30 yaşındaki sunucu, balayından ilk kareleri Instagram hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu. Gamze Türkmen ile birlikte tarihi mekanları gezip romantik anlar yaşayan çiftin kareleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
Son Dakika › Magazin › Kadir Ezildi, görkemli düğünün rdından Balayı Rotasını Seçti - Son Dakika
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