Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın

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NOW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz ay Erzurum'da yaptığı nişan töreniyle adından söz ettirdi. Eylül ayında bir nişan da İstanbul'da yapmaya hazırlanan Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babası ortaya çıktı. Bu zamana kadar oğluna zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen baba Mehmet Ezildi'ye ünlü sunucudan cevap gecikmedi.

BABA EZİLDİ: OĞLUMA ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM

Yıllardır çocuklarıyla görüşmeyen doktor Mehmet Ezildi, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sessizliğini bozarak "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

"BENİM İÇİN ÖLDÜ, BENİ ARAMASIN"

Programında dış sesinin "Kadir senin baban çıktı bir ara ortaya, o ne alaka?" sorusu üzerine babasının açıklamasına cevap veren Kadir Ezildi "Benim de hoşuma gitmedi gereksizdi. Adını da hiçbir yerde anmıyorum telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın benim için ölmüştür. Giderken de 'beni öldü bilin' dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" ifadelerini kullandı.