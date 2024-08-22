Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın

Geniş Video İzle

Ünlü sunucu Kadir Ezildi, yıllar önce kendilerini terk eden babasının ortaya çıkarak ''Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Hakaret içerikli yorumlarla ilgili yasal işlem başlatacağım'' demesine tepki gösterdi. Babasının adını dahi anmak istemediğini söyleyen Ezildi, ''Benim adımı anmasın benim için ölmüştür'' dedi.

22.08.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NOW TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim programının sunucusu Kadir Ezildi, geçtiğimiz ay Erzurum'da yaptığı nişan töreniyle adından söz ettirdi. Eylül ayında bir nişan da İstanbul'da yapmaya hazırlanan Ezildi'nin yıllar önce kendilerini terk eden babası ortaya çıktı. Bu zamana kadar oğluna zarar vermemek için konuşmadığını söyleyen baba Mehmet Ezildi'ye ünlü sunucudan cevap gecikmedi.

BABA EZİLDİ: OĞLUMA ZARAR VERMEMEK İÇİN SUSTUM

Yıllardır çocuklarıyla görüşmeyen doktor Mehmet Ezildi, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından sessizliğini bozarak "Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır" dedi.

Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın

"BENİM İÇİN ÖLDÜ, BENİ ARAMASIN"

Programında dış sesinin "Kadir senin baban çıktı bir ara ortaya, o ne alaka?" sorusu üzerine babasının açıklamasına cevap veren Kadir Ezildi "Benim de hoşuma gitmedi gereksizdi. Adını da hiçbir yerde anmıyorum telaffuz etmiyorum. O da benim adımı anmasın benim için ölmüştür. Giderken de 'beni öldü bilin' dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500 bin lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım. Ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım. Yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın
Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın

Kadir Ezildi, Baba, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • oceanAhmet: Anladığım kadarıyla kimse kimseden bir şey talep etmemiş ama yine de sen bilirsin 7 0 Yanıtla
    Serdar Sayılgan: Yol yapıyor anlasana 0 0
  • Ali Arslan: Babadır sonuçta atamazsın 1 0 Yanıtla

10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
09:01 Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak Asgari ücrete yapılacak zam için konuşulan formül tartışma yaratacak
08:54 Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı İşte ülke puanında son durum Dün gece 3 takımımız sahaya çıktı! İşte ülke puanında son durum
08:16 İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı İstanbullular gece nemden uyuyamadı: 3 ilçede yüzde 100 ile rekor kırıldı
07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
15:26 Premier Lig’den Süper Lig’e Taraftarın çağrısı işe yaradı Premier Lig'den Süper Lig'e! Taraftarın çağrısı işe yaradı
15:12 Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar Sünnet düğününde akıl almaz görüntüler! Dansöz çağırıp çocuklara para taktırdılar
15:08 Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı
15:03 F.Bahçe’ye sürpriz teklif Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun F.Bahçe'ye sürpriz teklif! Samet Akaydın Fransız devine hayırlı olsun
14:50 Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı Erkek müşteri, kendisine yemek getiren kadın garsonun yüzüne tabak fırlattı
14:46 Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı Günler önce entübe edilen Reha Muhtar uyandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 10:52:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kadir Ezildi yıllar sonra ortaya çıkan babasına sitem etti: O benim için öldü, adımı anmasın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement